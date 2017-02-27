Shaman написав:зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор.
Підтримую. Більше того, весь бізнес живе за принципом - незамінних людей не має. Піднявши зарплату одному - ви автоматично будете вимушені піднімати її всім, інакше будуть проблеми в колективі. Для вирішення цього питання в бізнесі і існують цілі чи плани і відповідно премії за їх виконання. Інше діло, якщо відмінному працівнику ставлять не реальні завдання, тоді у нього вибору не має. Тільки йти геть.
Shaman написав:в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.
Я б це назвав по іншому. В промисловості не стільки проблема низької продуктивності як проблема відсутності оцінки роботи зробленої працівником. Через це і роздуті штати. Через це і низька зарплатня. Це спадок совка. А зміни йдуть дуже повільно, бо на декотрих підприємствах працюють цілі сімейні підряди в 2-3 поколіннях.
Shaman написав:да, молодежь уезжает, а за тарелку супа уже никто давно не работает...
Молодь після інституту хоче отримувати як працівник із 5-річним стажем. Повірте, той хто має здібності буде заробляти стільки за рік. Але ж вони всі хочуть, щоб їм платили тільки за те, що вони мають диплом на руках.
Shaman написав:зп растет постоянно, иногда только девальвации подкашивают рост - так и живем. ИМХО в целом мы развиваемся, только медленно, и иногда делаем шаги назад...
Саме так. Все як ви пишете. В Україні зараз гірше жити стає ТІЛЬКИ пенсіонерам! Це факт. Але це їхня плата за перехідний період у нашій країні. І ми їм за це вдячні і повинні підтримувати всім чим можемо (у мого тестя пенсія 2400 грн/міс). Але при тому всьому не потрібно забувати, що чим більше пенсіонери будуть продавати свої голоси за гречку чи гарний образ в серіалі - тим важче і важче їм буде. Їм це потрібно постійно нагадувати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Shaman написав:зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор. в 2007 году зп в дол были мама не горюй, многие до сих пор вспоминают с грустью. сейчас они конечно подупали(((
я тоже поработал в разных местах, и не только экономистом - и что-то не видел больших возможностей для роста зп. приведите пример, назовите хоть отрасль. в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.
Знаю один случай, собственник много вложил в модернизацию и автоматизацию производства, в итоге сократил 90% персонала, оставшимся 10% только немного повысили ЗП (хотя производительность труда выросла в разы). Все по рынку. Сокращенные 90% пошли на рынок. Город - депрессионный. Сфера услуг не выростет на 90% сокращенных, и 10% трудоустроенных з ЗП немного выше рынка. В итоге, что бы всех трудоустроить - нужно построить еще 9 таких производств. А такого бума в Украине никогда не будет.
Думаю він рахував ROI від ефекту автоматизації при тій зарплаті коли у нього було 90 чол. на підприємстві. Якщо автоматизація була вигідна при такій зарплаті, то він просто замінив людей на машини. Чи зросла від цього продуктивність праці - не відомо. Чи почав він більше заробляти - не відомо. Він просто став менше залежний від людського фактору, але став більше залежний від тих людей хто це обладнання обслуговує. От у цих людей зарплата повинна би вирости. Тут всі чомусь інтерпретують продуктивність праці в основному як кількість роботи зроблена за одиницю часу. Але забувають про додану вартість яку приносить ця робота. Тільки з ростом цих двох параметрів в купі разом ви можете говорити і про зростання заробітної плати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!