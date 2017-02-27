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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6328632963306331

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:14

  Shaman написав:зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор.

Підтримую. Більше того, весь бізнес живе за принципом - незамінних людей не має. Піднявши зарплату одному - ви автоматично будете вимушені піднімати її всім, інакше будуть проблеми в колективі. Для вирішення цього питання в бізнесі і існують цілі чи плани і відповідно премії за їх виконання.
Інше діло, якщо відмінному працівнику ставлять не реальні завдання, тоді у нього вибору не має. Тільки йти геть.
  Shaman написав:в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.

Я б це назвав по іншому. В промисловості не стільки проблема низької продуктивності як проблема відсутності оцінки роботи зробленої працівником. Через це і роздуті штати. Через це і низька зарплатня. Це спадок совка. А зміни йдуть дуже повільно, бо на декотрих підприємствах працюють цілі сімейні підряди в 2-3 поколіннях.

  Shaman написав:да, молодежь уезжает, а за тарелку супа уже никто давно не работает...

Молодь після інституту хоче отримувати як працівник із 5-річним стажем. Повірте, той хто має здібності буде заробляти стільки за рік. Але ж вони всі хочуть, щоб їм платили тільки за те, що вони мають диплом на руках.
  Shaman написав:зп растет постоянно, иногда только девальвации подкашивают рост - так и живем.
ИМХО в целом мы развиваемся, только медленно, и иногда делаем шаги назад...

Саме так. Все як ви пишете. В Україні зараз гірше жити стає ТІЛЬКИ пенсіонерам! Це факт. Але це їхня плата за перехідний період у нашій країні. І ми їм за це вдячні і повинні підтримувати всім чим можемо (у мого тестя пенсія 2400 грн/міс). Але при тому всьому не потрібно забувати, що чим більше пенсіонери будуть продавати свої голоси за гречку чи гарний образ в серіалі - тим важче і важче їм буде. Їм це потрібно постійно нагадувати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:24

  BIGor написав:
  Shaman написав:зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор. в 2007 году зп в дол были мама не горюй, многие до сих пор вспоминают с грустью. сейчас они конечно подупали(((

я тоже поработал в разных местах, и не только экономистом - и что-то не видел больших возможностей для роста зп. приведите пример, назовите хоть отрасль.
в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.

Знаю один случай, собственник много вложил в модернизацию и автоматизацию производства, в итоге сократил 90% персонала, оставшимся 10% только немного повысили ЗП (хотя производительность труда выросла в разы). Все по рынку. Сокращенные 90% пошли на рынок. Город - депрессионный. Сфера услуг не выростет на 90% сокращенных, и 10% трудоустроенных з ЗП немного выше рынка.
В итоге, что бы всех трудоустроить - нужно построить еще 9 таких производств. А такого бума в Украине никогда не будет.

Думаю він рахував ROI від ефекту автоматизації при тій зарплаті коли у нього було 90 чол. на підприємстві. Якщо автоматизація була вигідна при такій зарплаті, то він просто замінив людей на машини. Чи зросла від цього продуктивність праці - не відомо. Чи почав він більше заробляти - не відомо. Він просто став менше залежний від людського фактору, але став більше залежний від тих людей хто це обладнання обслуговує. От у цих людей зарплата повинна би вирости.
Тут всі чомусь інтерпретують продуктивність праці в основному як кількість роботи зроблена за одиницю часу. Але забувають про додану вартість яку приносить ця робота. Тільки з ростом цих двох параметрів в купі разом ви можете говорити і про зростання заробітної плати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 869
З нами з: 23.01.09
Подякував: 442 раз.
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