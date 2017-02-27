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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6328632963306331

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:14

  Shaman написав:зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор.

Підтримую. Більше того, весь бізнес живе за принципом - незамінних людей не має. Піднявши зарплату одному - ви автоматично будете вимушені піднімати її всім, інакше будуть проблеми в колективі. Для вирішення цього питання в бізнесі і існують цілі чи плани і відповідно премії за їх виконання.
Інше діло, якщо відмінному працівнику ставлять не реальні завдання, тоді у нього вибору не має. Тільки йти геть.
  Shaman написав:в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.

Я б це назвав по іншому. В промисловості не стільки проблема низької продуктивності як проблема відсутності оцінки роботи зробленої працівником. Через це і роздуті штати. Через це і низька зарплатня. Це спадок совка. А зміни йдуть дуже повільно, бо на декотрих підприємствах працюють цілі сімейні підряди в 2-3 поколіннях.

  Shaman написав:да, молодежь уезжает, а за тарелку супа уже никто давно не работает...

Молодь після інституту хоче отримувати як працівник із 5-річним стажем. Повірте, той хто має здібності буде заробляти стільки за рік. Але ж вони всі хочуть, щоб їм платили тільки за те, що вони мають диплом на руках.
  Shaman написав:зп растет постоянно, иногда только девальвации подкашивают рост - так и живем.
ИМХО в целом мы развиваемся, только медленно, и иногда делаем шаги назад...

Саме так. Все як ви пишете. В Україні зараз гірше жити стає ТІЛЬКИ пенсіонерам! Це факт. Але це їхня плата за перехідний період у нашій країні. І ми їм за це вдячні і повинні підтримувати всім чим можемо (у мого тестя пенсія 2400 грн/міс). Але при тому всьому не потрібно забувати, що чим більше пенсіонери будуть продавати свої голоси за гречку чи гарний образ в серіалі - тим важче і важче їм буде. Їм це потрібно постійно нагадувати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:24

  BIGor написав:
  Shaman написав:зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор. в 2007 году зп в дол были мама не горюй, многие до сих пор вспоминают с грустью. сейчас они конечно подупали(((

я тоже поработал в разных местах, и не только экономистом - и что-то не видел больших возможностей для роста зп. приведите пример, назовите хоть отрасль.
в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.

Знаю один случай, собственник много вложил в модернизацию и автоматизацию производства, в итоге сократил 90% персонала, оставшимся 10% только немного повысили ЗП (хотя производительность труда выросла в разы). Все по рынку. Сокращенные 90% пошли на рынок. Город - депрессионный. Сфера услуг не выростет на 90% сокращенных, и 10% трудоустроенных з ЗП немного выше рынка.
В итоге, что бы всех трудоустроить - нужно построить еще 9 таких производств. А такого бума в Украине никогда не будет.

Думаю він рахував ROI від ефекту автоматизації при тій зарплаті коли у нього було 90 чол. на підприємстві. Якщо автоматизація була вигідна при такій зарплаті, то він просто замінив людей на машини. Чи зросла від цього продуктивність праці - не відомо. Чи почав він більше заробляти - не відомо. Він просто став менше залежний від людського фактору, але став більше залежний від тих людей хто це обладнання обслуговує. От у цих людей зарплата повинна би вирости.
Тут всі чомусь інтерпретують продуктивність праці в основному як кількість роботи зроблена за одиницю часу. Але забувають про додану вартість яку приносить ця робота. Тільки з ростом цих двох параметрів в купі разом ви можете говорити і про зростання заробітної плати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:33

  freeze написав:
  zРадио написав:Не предлагая нам сценарий дефолта, отмечу, что ваш текст вызывает не меньшее недоумение - тяжелому больному не подходит консервативное лечение! Неужели на 11-м году течения болезни это до сих пор непонятно?


Вообще если в обсуждении вопроса про Аргентину слово дефолт заменить на слово реструктуризация, то обсуждение заиграет новыми красками. Прямо как в анекдоте - смысл тот же, а ощущения разные.
Президент Трамп банкротил свои компании несчётное количество раз, каждый раз снимая с себя прошлые ошибки и получая новые перспективы и возможности. Оно конечно можно сказать, что бизнес-банкротство это одно, а реструктуризация долга Аргентины это другое. Но просто в философском смысле понимания жизни позиция Трампа и позиция аргентинцев практически одинаковая. Чтобы что-то получить в бизнес-переговорах надо быть немного наглее, чем овца на заклание.

Вам за порівняння із Трампом поставили аж 3 плюси. Нічого собі.
Не дай Бог нам такого Трампа. Нагла, огидна, брехлива людина яка використовує всі ці свої риси для досягнення цілі. Чи це дає результат в бізнес - ТАК. Чи допомагає досягти поставлених цілей в керівництві державою - 50/50. Все залежить з ким ти маєш справу і які в тебе козирі. А враховуючи, що він президент Америки - то козирі у нього є. Тому і виходить.
А тепер Увага! Інтерпретуйте все що я написав на нашого ... президента і його команду. Ну що? Уявили чим це закінчиться? Ото ж то.
Ну і на останок. За будь який дефолт завжди першими платять прості пересічні громадяни, адже ріст вартості кредитування після дефолту, бізнес завжди перекладає на кінцевого споживача. Тому не треба тут....
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:47

  Realist написав:брехлива людина яка використовує всі ці свої риси для досягнення цілі.


Если убрать слово Брехлива из характеристики Трампа, то Вы фактически описали формулу успеха из большинства бизнес-книг и тренингов, очень лаконично и чётко, можно распечатать и повесить на зеркало, чтобы при каждом утреннем умывании не забывать :D
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:50

  freeze написав:
  Realist написав:брехлива людина яка використовує всі ці свої риси для досягнення цілі.


Если убрать слово Брехлива из характеристики Трампа, то Вы фактически описали формулу успеха из большинства бизнес-книг и тренингов.

Ні. Якщо порівнюєте із Трампом, то слово Брехливий має стояти тільки на першому місці
https://nv.ua/ukr/world/countries/skilk ... 99747.html
Ну а в загальному - так. Добрий самаритянин навряд чи доб'ється успіху в бізнесі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:я тоже поработал в разных местах, и не только экономистом - и что-то не видел больших возможностей для роста зп. приведите пример, назовите хоть отрасль.
в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.
врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? нянечки/воспитатели дет.сада, учителя в школе, учителя кружков танцев и музыки, водитель трамвая при все они при производительности равной польской получают в 2 раза меньше. Или проводники вагонов, цена проезд со Знаменки в Киев 300км в купе сейчас 400 грн (в 2010 был 80) а зарплата проводника 6000. Куда идут деньги от повышения цены на билеты? Примеров миллион, это первое что на ум пришло. Если можно не платить то и платить никто не будет. Средневековый менталитет, люд должен быть нищим зато элита сказочно богата. Хотя уже всеми экономистами доказана утопичность такой модели, но менталитет не пропьешь.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:10

  BIGor написав:
  Libo написав:А еще укроповские $140 млрд. инвестированы и спрятаны в офшорах и на западе. Эти доллары всегда на низком старте и одним кликом готовы быть тут. Но только если будет что-нибудь вкусненькое, а правоохранительные шакалы перестанут заниматься грабежом и начнут бороться с ворами и диверсантами.
Вы не бедные.
8) 8) 8)

Бред.


Бред про укропские $140 млрд. за рубежом? Так это не мои данные. Это данные ЦРУ. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Или проводники вагонов, цена проезд со Знаменки в Киев 300км в купе сейчас 400 грн

Поинтересуйся сколько такой проезд в Польше. И сколько проводников в этом проезде задействовано.
https://koleo.pl/rozklad-pkp/wroclaw-gl ... 00/all/all
нижние цены от 44,9 до 62,9, что на наши по курсу 7,4 от 330 до 460, при этом никаких купе и проводников в каждом вагоне
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 06 вер, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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  vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели?
-"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..."
-"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."
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