Додано: Нед 06 вер, 2020 11:14

Shaman написав: зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор. зп обычно платят на рыночном уровне, и не надо тут искать заговор.

Shaman написав: в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп. в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.

Shaman написав: да, молодежь уезжает, а за тарелку супа уже никто давно не работает... да, молодежь уезжает, а за тарелку супа уже никто давно не работает...

Shaman написав: зп растет постоянно, иногда только девальвации подкашивают рост - так и живем.

ИМХО в целом мы развиваемся, только медленно, и иногда делаем шаги назад... зп растет постоянно, иногда только девальвации подкашивают рост - так и живем.ИМХО в целом мы развиваемся, только медленно, и иногда делаем шаги назад...

Підтримую. Більше того, весь бізнес живе за принципом - незамінних людей не має. Піднявши зарплату одному - ви автоматично будете вимушені піднімати її всім, інакше будуть проблеми в колективі. Для вирішення цього питання в бізнесі і існують цілі чи плани і відповідно премії за їх виконання.Інше діло, якщо відмінному працівнику ставлять не реальні завдання, тоді у нього вибору не має. Тільки йти геть.Я б це назвав по іншому. В промисловості не стільки проблема низької продуктивності як проблема відсутності оцінки роботи зробленої працівником. Через це і роздуті штати. Через це і низька зарплатня. Це спадок совка. А зміни йдуть дуже повільно, бо на декотрих підприємствах працюють цілі сімейні підряди в 2-3 поколіннях.Молодь після інституту хоче отримувати як працівник із 5-річним стажем. Повірте, той хто має здібності буде заробляти стільки за рік. Але ж вони всі хочуть, щоб їм платили тільки за те, що вони мають диплом на руках.Саме так. Все як ви пишете. В Україні зараз гірше жити стає ТІЛЬКИ пенсіонерам! Це факт. Але це їхня плата за перехідний період у нашій країні. І ми їм за це вдячні і повинні підтримувати всім чим можемо (у мого тестя пенсія 2400 грн/міс). Але при тому всьому не потрібно забувати, що чим більше пенсіонери будуть продавати свої голоси за гречку чи гарний образ в серіалі - тим важче і важче їм буде. Їм це потрібно постійно нагадувати.