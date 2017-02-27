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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6329633063316332

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:14

  Diman написав:
  vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели?
-"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..."
-"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."

это надо приходить на работу со своим трамваем? жлобство наших работодателей безгранично.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:33

  Yuri_61 написав:
  change_pm написав:
зі. Весь світ друкує грощі, нікуди і Україна не дінеться. Доведеться в відкриту друкувати і роздавати. Курс гривні при цьому можна ловити десь на 60...


але вперто не хочуть друкувати гривню ось вже 7 років, навмисне створюють її дифіцит. Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали. В 2019 році була вдала спроба виманити у заробітчан доляри подешевше. Нагнули доляр до курсу 23. Якби не пандемія, то в 2020 році вже б па21 намацали.

влада веде "війну" з валютоматрасниками, і БСУ почистила (тепер 60% у держави, майже УРСР) і ставки на депо в доларах нижчі чим в деяких банках США (там є до 2% річних),
а населення не здається і партизанить.

Це після розвалу СРСР валюти майже ніхто не мав, тільки дерев"яні. Тоді можна було населення доїти гіперінфляцією і доводити до повного зубожіння, ще й вклади СРСР заморозити і не вернути.

Тепер манюпас навчений, захом"ячився нікомунепотрібним і ні тарифами, ні відсотковими ставками, ні золотом, ні сріблом, ні бетоном валюту не витрусиш.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? нянечки/воспитатели дет.сада, учителя в школе, учителя кружков танцев и музыки, водитель трамвая при все они при производительности равной польской получают в 2 раза меньше.


Странные желания
Украина на 130 месте по ВВП на душу населения по номиналу, на 105 по ППС
Выше Украины такие страны, как

112 Свазиленд 4250
115 Тувалу 4096
117 Монголия 4026
118 Сальвадор 3923
121 Боливия 3681
122 Ангола 3668
123 Микронезия 3656
124 Кабо-Верде 3562
125 Тунис 3423
126 Марокко 3359
127 Вануату 3254
128 Молдавия 3217

131 Украина 2963

Если разделить на год, то получается 250 в месяц

Откуда брать больше?
Из бесконечных заимствований?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:влада веде "війну" з валютоматрасниками, і БСУ почистила (тепер 60% у держави, майже УРСР) і ставки на депо в доларах нижчі чим в деяких банках США (там є до 2% річних),


В тему
В этом месяце таки решил закрыть с концами все свои валютные депозиты
Пусть лежит на текущих
1-1.5% в год никак не радуют, а возможность в любой момент продать при загоне тешит душу
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:49

  vitaliian написав:
  Diman написав:
  vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели?
-"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..."
-"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."

это надо приходить на работу со своим трамваем? жлобство наших работодателей безгранично.


Це треба не ходити пішки, і жалітись, а звернутися до керівника, щоб організував транспорт до роботи.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Вам за порівняння із Трампом поставили аж 3 плюси. Нічого собі.
Не дай Бог нам такого Трампа. Нагла, огидна, брехлива людина яка використовує всі ці свої риси для досягнення цілі.


Через неделю намечается ключевая цифирь - 200 000 умерших от короны в Америке
В свое время Трамп обещал недопустить
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:00

  Долярчик написав:От як, як мають люди зранку добиратись на роботу/навчання????!!!
Якщо половина водіїв беруть ТІЛЬКИ "СИДЯЧИХ"!!! - а решта ризикуюють нарватись на штраф і беруть ще на 5-10 пасажирів більше!
Зображення
Зображення
Якесь божевілля зранку!!!
ЧИМ ЛЮДЯМ ДОБИРАТИСЬ НА РОБОТУ???
Кожен день не всі можуть дозволити собі таксі!!!
А водіїв, таки реально штрафують!
Зображення

не тре купувати бетонну коробоку в локації "іпені іпенів" без швидкісного рейкового траспорту тіпа метро/електричка
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flyman
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  #<1 ... 6329633063316332
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