vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели? -"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..." -"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."
это надо приходить на работу со своим трамваем? жлобство наших работодателей безгранично.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
change_pm написав: зі. Весь світ друкує грощі, нікуди і Україна не дінеться. Доведеться в відкриту друкувати і роздавати. Курс гривні при цьому можна ловити десь на 60...
але вперто не хочуть друкувати гривню ось вже 7 років, навмисне створюють її дифіцит. Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали. В 2019 році була вдала спроба виманити у заробітчан доляри подешевше. Нагнули доляр до курсу 23. Якби не пандемія, то в 2020 році вже б па21 намацали.
влада веде "війну" з валютоматрасниками, і БСУ почистила (тепер 60% у держави, майже УРСР) і ставки на депо в доларах нижчі чим в деяких банках США (там є до 2% річних), а населення не здається і партизанить.
Це після розвалу СРСР валюти майже ніхто не мав, тільки дерев"яні. Тоді можна було населення доїти гіперінфляцією і доводити до повного зубожіння, ще й вклади СРСР заморозити і не вернути.
Тепер манюпас навчений, захом"ячився нікомунепотрібним і ні тарифами, ні відсотковими ставками, ні золотом, ні сріблом, ні бетоном валюту не витрусиш.
vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? нянечки/воспитатели дет.сада, учителя в школе, учителя кружков танцев и музыки, водитель трамвая при все они при производительности равной польской получают в 2 раза меньше.
Странные желания Украина на 130 месте по ВВП на душу населения по номиналу, на 105 по ППС Выше Украины такие страны, как
vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели? -"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..." -"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."
это надо приходить на работу со своим трамваем? жлобство наших работодателей безгранично.
Це треба не ходити пішки, і жалітись, а звернутися до керівника, щоб організував транспорт до роботи.
Долярчик написав:От як, як мають люди зранку добиратись на роботу/навчання????!!! Якщо половина водіїв беруть ТІЛЬКИ "СИДЯЧИХ"!!! - а решта ризикуюють нарватись на штраф і беруть ще на 5-10 пасажирів більше! Якесь божевілля зранку!!! ЧИМ ЛЮДЯМ ДОБИРАТИСЬ НА РОБОТУ??? Кожен день не всі можуть дозволити собі таксі!!! А водіїв, таки реально штрафують!
не тре купувати бетонну коробоку в локації "іпені іпенів" без швидкісного рейкового траспорту тіпа метро/електричка