vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели? -"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..." -"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."
это надо приходить на работу со своим трамваем? жлобство наших работодателей безгранично.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
change_pm написав: зі. Весь світ друкує грощі, нікуди і Україна не дінеться. Доведеться в відкриту друкувати і роздавати. Курс гривні при цьому можна ловити десь на 60...
але вперто не хочуть друкувати гривню ось вже 7 років, навмисне створюють її дифіцит. Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали. В 2019 році була вдала спроба виманити у заробітчан доляри подешевше. Нагнули доляр до курсу 23. Якби не пандемія, то в 2020 році вже б па21 намацали.
влада веде "війну" з валютоматрасниками, і БСУ почистила (тепер 60% у держави, майже УРСР) і ставки на депо в доларах нижчі чим в деяких банках США (там є до 2% річних), а населення не здається і партизанить.
Це після розвалу СРСР валюти майже ніхто не мав, тільки дерев"яні. Тоді можна було населення доїти гіперінфляцією і доводити до повного зубожіння, ще й вклади СРСР заморозити і не вернути.
Тепер манюпас навчений, захом"ячився нікомунепотрібним і ні тарифами, ні відсотковими ставками, ні золотом, ні сріблом, ні бетоном валюту не витрусиш.
vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? нянечки/воспитатели дет.сада, учителя в школе, учителя кружков танцев и музыки, водитель трамвая при все они при производительности равной польской получают в 2 раза меньше.
Странные желания Украина на 130 месте по ВВП на душу населения по номиналу, на 105 по ППС Выше Украины такие страны, как
vitaliian написав:врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? ....
селектор Ляшка по тестам на ковид смотрели? -"...мы выделяем РНК вручную, людей не хватает..." -"йопт, почему не даете заявку на автоматическую машину, она же увеличит вашу производительность и снимет нагрузку с людей."
это надо приходить на работу со своим трамваем? жлобство наших работодателей безгранично.
Це треба не ходити пішки, і жалітись, а звернутися до керівника, щоб організував транспорт до роботи.
Долярчик написав:От як, як мають люди зранку добиратись на роботу/навчання????!!! Якщо половина водіїв беруть ТІЛЬКИ "СИДЯЧИХ"!!! - а решта ризикуюють нарватись на штраф і беруть ще на 5-10 пасажирів більше! Якесь божевілля зранку!!! ЧИМ ЛЮДЯМ ДОБИРАТИСЬ НА РОБОТУ??? Кожен день не всі можуть дозволити собі таксі!!! А водіїв, таки реально штрафують!
не тре купувати бетонну коробоку в локації "іпені іпенів" без швидкісного рейкового траспорту тіпа метро/електричка
vitaliian написав:Я работал экономистом в разных компаниях и всегда спрашивал почему вы персоналу так мало платите, есть же возможность платить больше
А звідки ви взяли що є можливість? Я власник різних компаній на протязі десятків років..... Тільки після того , як заробилось кілька мільйонів гривень і вклалось в розвиток - зявилась можливість піднімати людям зарплати А до того - я жив на розмір середнього дохіду своїх працівників Тільки вони не пробували економити і вкласти в свій розвиток А я економив і вкладав То що ,після десятків років економії - пропонуєте мені знову жити на середній дохід по компанії?
Так і є, змова на ринку. Напр., в Тернополі є спільні з ЄС підприємства, так от вони могли і починали платити вище "ринку", то їм пояснили, що тут так це не працює. І з.п тепер "як у всіх".
vitaliian написав:Я работал экономистом в разных компаниях и всегда спрашивал почему вы персоналу так мало платите, есть же возможность платить больше
А звідки ви взяли що є можливість? Я власник різних компаній на протязі десятків років.....
говорю же работал экономистом видел доходную и затратную часть. Или ваш мир ограничивается вашим микро бизнесом, в котором покупка табуретки уже серьёзная инвестиция?
1 Навіщо мені 100 000 табуреток ? 2 Ви так і не зрозуміли Були роки , коли фонд зарплати 10 працівників був 1 млн в рік і я отримував 1 млн в рік... Такий як ви з піною в роті розповідав би що зарплату треба підняти як мінімум в 1,5 рази.... А такий як я,який з цього 1 млн на себе витратив 0,1 млн ,а все інше пішло у розвиток - з ваших викриків просто б посміявся.... 3 Швидше за все , Ви працювали в підприємствах які вже пройшли час становлення,але їх власники ще не розрахувались з кредиторами. Кредити ж у нас не тільки банківські 4 Мені цікаво Як би вели себе Ви в приблизно наступній ситуації Вартість підприємства- 10 млн грн Ви власник цього підприємства Прибуток 3,5 млн грн , з яких 2 млн йдуть на зарплату найнятим Вважаєте що треба збільшити зарплату? бо 1,5 млн на одну особу це багато А якщо Ви як власник вирішуєте Ви це все заробили ,а значить можете продати і покласти в банк на депо під 12% річних і отримаєте замість 1,5 млн з менінгітами по виробництву - 1,2 млн без менінгітів?
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід.
Правильно! А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять
ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ? п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там.