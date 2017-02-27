Додано: Нед 06 вер, 2020 14:46

vitaliian написав: budivelnik написав: vitaliian написав: Я работал экономистом в разных компаниях и всегда спрашивал почему вы персоналу так мало платите, есть же возможность платить больше Я работал экономистом в разных компаниях и всегда спрашивал почему вы персоналу так мало платите, есть же возможность платить больше А звідки ви взяли що є можливість?

Я власник різних компаній на протязі десятків років..... А звідки ви взяли що є можливість?Я власник різних компаній на протязі десятків років..... говорю же работал экономистом видел доходную и затратную часть. Или ваш мир ограничивается вашим микро бизнесом, в котором покупка табуретки уже серьёзная инвестиция? говорю же работал экономистом видел доходную и затратную часть. Или ваш мир ограничивается вашим микро бизнесом, в котором покупка табуретки уже серьёзная инвестиция?

1 Навіщо мені 100 000 табуреток ?2 Ви так і не зрозумілиБули роки , коли фонд зарплати 10 працівників був 1 млн в рікі я отримував 1 млн в рік...Такий як ви з піною в роті розповідав би що зарплату треба підняти як мінімум в 1,5 рази....А такий як я,який з цього 1 млн на себе витратив 0,1 млн ,а все інше пішло у розвиток - з ваших викриків просто б посміявся....3 Швидше за все , Ви працювали в підприємствах які вже пройшли час становлення,але їх власники ще не розрахувались з кредиторами.Кредити ж у нас не тільки банківські4 Мені цікавоЯк би вели себе Ви в приблизно наступній ситуаціїВартість підприємства- 10 млн грнВи власник цього підприємстваПрибуток 3,5 млн грн , з яких 2 млн йдуть на зарплату найнятимВважаєте що треба збільшити зарплату? бо 1,5 млн на одну особу це багатоА якщо Ви як власник вирішуєтеВи це все заробили ,а значить можете продати і покласти в банк на депо під 12% річних і отримаєте замість 1,5 млн з менінгітами по виробництву - 1,2 млн без менінгітів?