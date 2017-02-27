RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6331633263336334>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:не тре купувати бетонну коробоку в локації "іпені іпенів" без швидкісного рейкового траспорту тіпа метро/електричка

А тут якраз локація супер!
ТРСК Спартак/ДВА Сільпо/ДВА АТБ/базарчик/ЧОТИРИ школи/садочки!!!
До центру 4км!
І ще й тролейбус ходить - але з тим карантином НЕ справляються!

Через рік/два планують рейковий транспорт запустити!(твій коньок) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 19.10.15
Подякував: 531 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:08

Можливо Будівельнику буде цікаво)) і він знає, чому дорожай?

Чому в пандемію/кризу дорожай іде повним ходом???!
  Долярчик написав:
  zРадио написав:Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН

Треба вас запросити на Львівську гілку нерухомості! :)
Може ви щось зробите з цим ДУРНИМ РОСТОМ ЦІН?!!!
  Долярчик написав:Так, настав час розкрити 2 об'єкти з 5-ти, які я моніторю більше половини року і в які хочу/хотів вкластись!
Пріоритетом вибору об'єктів - є і була ЛОКАЦІЯ!(якщо не класна, то хоч "середня") - і щоб вкластись в ціну 750-800тис.грн!

Так от - ціни за пів року "пошпарили" і вже ці об'єти плавно відірвались від моєї реальності!
Думаю, ну нехай - треба на їхнє місце поставити інші.
І так, як ціни, майже всюди(крім глибоких окраїн/або де натикали новобудів валом, як от наприклад, за МЕТРО на Дж. Вашингтона) зросли, то вирішив трршки приспустити планку і розглянути варіанти між "задуп'єм" і "середньою" локацією.
Таким, я вважаю, наприклад 2 об'єкти на вул. Очеретяній - це вже Щурата, але тільки початок(не глибина дупи) :)
І що ви думаєте?
Я був в шоці!!!
Так як пам'ятав рекламу, що там було дуже дешево! І тепер думаю, що вже йде справа до здачі і тому можна розглянути ці варіанти.

От і далі, реклама блимала на одному з тих об'єктів щось від 730К
Так от, один об'єкт складається з двох будинків:
1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки) :evil:
2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!

Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!! :shock:
(так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається) :twisted:

Я в шоці!!!
Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!? :mrgreen:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 19.10.15
Подякував: 531 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:12

  vitaliian написав:вы бы лично под какой % дали свою гривну на 5-10 лет?


Лично я - под %, равный 15 п.п. к ставке долларовой доходности

  vitaliian написав:в глобальном мире неважна страна происхождения денег


Речь об инструменте, а не происхождении капитала. Не сомневаюсь, что на высокой доходности наших суверенных бондов зарабатывают не только американцы с европейцами, но и наши собственные элиты. Для них риск еще меньше, поскольку как минимум наличествует инсайд, а как максимум - и непосредственно рычаг принятия управленческих решений. Поэтому, собственно, мы и расходуем наибольшую в мире долю доходов бюджета на финансирование госдолга. Аргентина, например, дефолтится каждый раз, когда расходы на обслуживание долга переваливают за 20% бюджета

  vitaliian написав:Крупные корпорации могут обеспечить себе безопасность бизнеса в Украине, а мелкие нет


И крупные не могут - комплаенс не позволяет платить левак за крышевание, или предоставление нерыночных преимуществ. Поэтому у нас работает только "грязный" капитал - собственный олигархический, российский и офшорный. "Уважаемые" же корпорации работают только как офисы продаж - ни производства, ни, тем более, R&D, абсолютное их большинство здесь не держит
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7280
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Чому в пандемію/кризу дорожай іде повним ходом???!
это местный львовский прикол, в киеве дорожая нет, но и сильного дешевея тоже нет... кажется рынок сбалансирован.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 06.04.16
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:17

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід.

Правильно! :)
А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять :D
Зображення

ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ?
п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там. :mrgreen:

Він ще до нового року буде кожен тиждень чек фоткати.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21386
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:22

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Чому в пандемію/кризу дорожай іде повним ходом???!
это местный львовский прикол, в киеве дорожая нет, но и сильного дешевея тоже нет... кажется рынок сбалансирован.

це у львівських долярчиків осінню закінчуються стовпчики і вони в очікуванні іпатеки ПА10% розігрівають ринок флеш мобом та пранком у ВП
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21386
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Звісно, ЗП не "заслуговують", а заробляють.
и как зарабатывают нанечки в детском садике, конфеты детям продают?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 вер, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 06.04.16
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:24

.
Патентую свій винахід.[/quote]
Правильно! :)
А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять :D
Зображення[/quote]
ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ?
п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там. :mrgreen:[/quote]
Він ще до нового року буде кожен тиждень чек фоткати.[/quote]


я рахую чеки і депозити!

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9485
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:29

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Чому в пандемію/кризу дорожай іде повним ходом???!
это местный львовский прикол, в киеве дорожая нет, но и сильного дешевея тоже нет... кажется рынок сбалансирован.

це у львівських долярчиків осінню закінчуються стовпчики і вони в очікуванні іпатеки ПА10% розігрівають ринок флеш мобом та пранком у ВП

как вариант Львов город маленький, застройщики могли сговориться о дорожае. Потом будут стоять пустые коробки как в Ирпене.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 06.04.16
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:37

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід.

Правильно! :)
А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять :D
Зображення

ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ?
п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там. :mrgreen:


:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 19.10.15
Подякував: 531 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6331633263336334>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dr_English, Vorlon і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19819 2489391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 14:52
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
513 119503
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 09:37
Долярчик
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7209 1641231
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 01:06
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25510)
06.09.2020 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.