Долярчик написав:



Так от, один об'єкт складається з двох будинків:

1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки)

2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!



Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!

(так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається)



Я в шоці!!!

Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!? реклама блимала на одному з тих об'єктів щось від 730КТак от, один об'єкт складається з двох будинків:1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки)2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!(так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається)Я в шоці!!!Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!?

Так, настав час розкрити 2 об'єкти з 5-ти, які я моніторю більше половини року і в які хочу/хотів вкластись!Пріоритетом вибору об'єктів - є і була ЛОКАЦІЯ!(якщо не класна, то хоч "середня") - і щоб вкластись в ціну 750-800тис.грн!Так от - ціни за пів року "пошпарили" і вже ці об'єти плавно відірвались від моєї реальності!Думаю, ну нехай - треба на їхнє місце поставити інші.І так, як ціни, майже всюди(крім глибоких окраїн/або де натикали новобудів валом, як от наприклад, за МЕТРО на Дж. Вашингтона) зросли, то вирішив трршки приспустити планку і розглянути варіанти між "задуп'єм" і "середньою" локацією.Таким, я вважаю, наприклад 2 об'єкти на вул. Очеретяній - це вже Щурата, але тільки початок(неТак як пам'ятав рекламу, що там було дуже дешево! І тепер думаю, що вже йде справа до здачі і тому можна розглянути ці варіанти.От і далі,:mrgreen: