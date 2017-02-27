flyman написав:не тре купувати бетонну коробоку в локації "іпені іпенів" без швидкісного рейкового траспорту тіпа метро/електричка
А тут якраз локація супер! ТРСК Спартак/ДВА Сільпо/ДВА АТБ/базарчик/ЧОТИРИ школи/садочки!!! До центру 4км! І ще й тролейбус ходить - але з тим карантином НЕ справляються!
Через рік/два планують рейковий транспорт запустити!(твій коньок)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Чому в пандемію/кризу дорожай іде повним ходом???!
Долярчик написав:
zРадио написав:Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН
Треба вас запросити на Львівську гілку нерухомості! Може ви щось зробите з цим ДУРНИМ РОСТОМ ЦІН?!!!
Долярчик написав:Так, настав час розкрити 2 об'єкти з 5-ти, які я моніторю більше половини року і в які хочу/хотів вкластись! Пріоритетом вибору об'єктів - є і була ЛОКАЦІЯ!(якщо не класна, то хоч "середня") - і щоб вкластись в ціну 750-800тис.грн!
Так от - ціни за пів року "пошпарили" і вже ці об'єти плавно відірвались від моєї реальності! Думаю, ну нехай - треба на їхнє місце поставити інші. І так, як ціни, майже всюди(крім глибоких окраїн/або де натикали новобудів валом, як от наприклад, за МЕТРО на Дж. Вашингтона) зросли, то вирішив трршки приспустити планку і розглянути варіанти між "задуп'єм" і "середньою" локацією. Таким, я вважаю, наприклад 2 об'єкти на вул. Очеретяній - це вже Щурата, але тільки початок(не глибина дупи) І що ви думаєте? Я був в шоці!!! Так як пам'ятав рекламу, що там було дуже дешево! І тепер думаю, що вже йде справа до здачі і тому можна розглянути ці варіанти.
От і далі, реклама блимала на одному з тих об'єктів щось від 730К Так от, один об'єкт складається з двох будинків: 1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки) 2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!
Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!! (так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається)
Я в шоці!!! Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:вы бы лично под какой % дали свою гривну на 5-10 лет?
Лично я - под %, равный 15 п.п. к ставке долларовой доходности
vitaliian написав:в глобальном мире неважна страна происхождения денег
Речь об инструменте, а не происхождении капитала. Не сомневаюсь, что на высокой доходности наших суверенных бондов зарабатывают не только американцы с европейцами, но и наши собственные элиты. Для них риск еще меньше, поскольку как минимум наличествует инсайд, а как максимум - и непосредственно рычаг принятия управленческих решений. Поэтому, собственно, мы и расходуем наибольшую в мире долю доходов бюджета на финансирование госдолга. Аргентина, например, дефолтится каждый раз, когда расходы на обслуживание долга переваливают за 20% бюджета
vitaliian написав:Крупные корпорации могут обеспечить себе безопасность бизнеса в Украине, а мелкие нет
И крупные не могут - комплаенс не позволяет платить левак за крышевание, или предоставление нерыночных преимуществ. Поэтому у нас работает только "грязный" капитал - собственный олигархический, российский и офшорный. "Уважаемые" же корпорации работают только как офисы продаж - ни производства, ни, тем более, R&D, абсолютное их большинство здесь не держит
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід.
Правильно! А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять
ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ? п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там.
Він ще до нового року буде кожен тиждень чек фоткати.
. Патентую свій винахід.[/quote] Правильно! А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять [/quote] ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ? п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там. [/quote] Він ще до нового року буде кожен тиждень чек фоткати.[/quote]
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід.
Правильно! А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять
ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ? п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!