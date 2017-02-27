Ні, фоткати не буду!
(хоч купувати до Нового року малими порціями ще точно буду і не раз! )
Хоч, МОЖЕ, 1-2фоточки до Нового року з чеком ще закину
Ні, ні - все вам не покажу!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні, фоткати не буду!
(хоч купувати до Нового року малими порціями ще точно буду і не раз! )
Хоч, МОЖЕ, 1-2фоточки до Нового року з чеком ще закину
Ні, ні - все вам не покажу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:58
Я б теж так робив
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:00
Курс долара в містах України:
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:05
Що ж ви флудите тут?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:28
Долярчик
Здравствуйте.
Долярчик, Вы же вроде как на другой ветке руководите ?.
Вас же недавно отправляли в баню.
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:33
Привіт!
Нічо, трохи потерпите мене сьогодні, а завтра вже так не буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:50
В наш век повальной диджитализации можно даже не пытаться закрывать верх чека с адресом и названием, не поможет
М. ЛЬВІВ, вул. Сихівська, буд. 8
Операційна каса №125 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСД ФІНАНС"
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27
freeze
Плюсую. Может хоть это «вскрытие» удержит Доляра от постить фотки тут в дальнецшем
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