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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6331633263336334

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Він ще до нового року буде кожен тиждень чек фоткати

Ні, фоткати не буду!
(хоч купувати до Нового року малими порціями ще точно буду і не раз! )


Хоч, МОЖЕ, 1-2фоточки до Нового року з чеком ще закину :D
  greenozon написав:я рахую чеки і депозити!

Ні, ні - все вам не покажу! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:58

  Долярчик написав:
  flyman написав:Він ще до нового року буде кожен тиждень чек фоткати

Ні, фоткати не буду!
(хоч купувати до Нового року малими порціями ще точно буду і не раз! )


Хоч, МОЖЕ, 1-2фоточки до Нового року з чеком ще закину :D
  greenozon написав:я рахую чеки і депозити!

Ні, ні - все вам не покажу! :lol: :mrgreen:

Я б теж так робив
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:00

Курс долара в містах України:

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Я б теж так робив
как? фоткал и выкладывал в сеть?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:05

  Patrick написав:Курс долара в містах України:

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/

Що ж ви флудите тут? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:28

Долярчик

Здравствуйте.

Долярчик, Вы же вроде как на другой ветке руководите ?.
Вас же недавно отправляли в баню.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:33

  холява написав:Долярчик

Здравствуйте.

Долярчик, Вы же вроде как на другой ветке руководите ?.
Вас же недавно отправляли в баню.

Привіт!
Нічо, трохи потерпите мене сьогодні, а завтра вже так не буде! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:50

  Vadim V написав:ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ?
п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там.


В наш век повальной диджитализации можно даже не пытаться закрывать верх чека с адресом и названием, не поможет :mrgreen:
М. ЛЬВІВ, вул. Сихівська, буд. 8
Операційна каса №125 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСД ФІНАНС"
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27

freeze
Плюсую. Может хоть это «вскрытие» удержит Доляра от постить фотки тут в дальнецшем
serg1974
 
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