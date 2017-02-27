Vadim V написав:ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ? п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там.
В наш век повальной диджитализации можно даже не пытаться закрывать верх чека с адресом и названием, не поможет М. ЛЬВІВ, вул. Сихівська, буд. 8 Операційна каса №125 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСД ФІНАНС"
Як на то пішло, то в деяких обмінках різні чеки валяються на полиці біля віконечка обмінки! Якось в Ашані на поличці обмінки валялось щось з десяток чеків!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
antey1969 написав:В2В все. Забота об окружающих теперь усиленно выплескивается на другие ветки
Ще не все! Виплати продовжуються!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!