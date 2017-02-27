В2В все.
Забота об окружающих теперь усиленно выплескивается на другие ветки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:00
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:35
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:48
Ну, вскриватись - так вскриватись!)))))
Як на то пішло, то в деяких обмінках різні чеки валяються на полиці біля віконечка обмінки!
Якось в Ашані на поличці обмінки валялось щось з десяток чеків!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ще не все!
Виплати продовжуються!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:18
"Нанєчкі" влаштовуються у садочки виконувати певні обов'язки за фіксовану ставку. Якщо вони туди йдуть, то їх така ставка влаштовує, з чого ви взяли, що ті нянєчкі заслуговують на більше?..
Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.
Я не розумію тільки одного - чому я, платник податків, маю платити якимось там невідомим нянєчкам додаткові гроші, бо якійсь віталік вирішив, що вони на то заслуговують?.. Може навпаки, їм порізати, а додаткові кошти спрямувати на такого заслуженого хлопця, як я ? Чому це я менш за них "заслужив" ?
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:25
Долярчик завів порностудію???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:26
годна порнуха!
фоткайте ще
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:43
Зробити всіх разом!)))
О, точно!
Я ще за цей тиждень не дививсь в кабінеті, чи прийшли виплати!
п. с.
Глянув, ні нема - обіцяють 11го виплатити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:06
І трошки про політику - зрозуміти незрозуміле? ©)))
Щось не бачу радісних вигуків?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:11
Сподіваюсь, модератор зранку побачить всі повідомлення приймака і дасть їм належну оцінку.
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