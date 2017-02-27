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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6333633463356336>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:00

  холява написав:Долярчик

Здравствуйте.

Долярчик, Вы же вроде как на другой ветке руководите ?.
Вас же недавно отправляли в баню.

В2В все.
Забота об окружающих теперь усиленно выплескивается на другие ветки
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:35

  antey1969 написав:
  холява написав:Долярчик

Здравствуйте.

Долярчик, Вы же вроде как на другой ветке руководите ?.
Вас же недавно отправляли в баню.

В2В все.
Забота об окружающих теперь усиленно выплескивается на другие ветки


Не заваджайте хлопцю скуповувати квартири під Львовом і у самому Львові :lol: :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:48

Ну, вскриватись - так вскриватись!)))))

  freeze написав:
  Vadim V написав:ты в одной и той же обменке меняеш или купил РРО ?
п.с. адресс обменки скажеш?, Львовяне проверят па чём там.


В наш век повальной диджитализации можно даже не пытаться закрывать верх чека с адресом и названием, не поможет :mrgreen:
М. ЛЬВІВ, вул. Сихівська, буд. 8
Операційна каса №125 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДСД ФІНАНС"

Як на то пішло, то в деяких обмінках різні чеки валяються на полиці біля віконечка обмінки! :mrgreen:
Якось в Ашані на поличці обмінки валялось щось з десяток чеків! :wink: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:В2В все.
Забота об окружающих теперь усиленно выплескивается на другие ветки

Ще не все!
Виплати продовжуються! :mrgreen: :lol:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:18

  vitaliian написав:
  sergey_sryvkin написав:Звісно, ЗП не "заслуговують", а заробляють.
и как зарабатывают нанечки в детском садике, конфеты детям продают?

"Нанєчкі" влаштовуються у садочки виконувати певні обов'язки за фіксовану ставку. Якщо вони туди йдуть, то їх така ставка влаштовує, з чого ви взяли, що ті нянєчкі заслуговують на більше?..

Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.

Я не розумію тільки одного - чому я, платник податків, маю платити якимось там невідомим нянєчкам додаткові гроші, бо якійсь віталік вирішив, що вони на то заслуговують?.. Може навпаки, їм порізати, а додаткові кошти спрямувати на такого заслуженого хлопця, як я ? Чому це я менш за них "заслужив" ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:25

  vitaliian написав:
  Мизантрóп написав:Я б теж так робив
как? фоткал и выкладывал в сеть?

Долярчик завів порностудію??? :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:26

  Долярчик написав:
  antey1969 написав:В2В все.
Забота об окружающих теперь усиленно выплескивается на другие ветки

Ще не все!
Виплати продовжуються! :mrgreen: :lol:
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годна порнуха!

фоткайте ще
:mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:43

Зробити всіх разом!)))

  greenozon написав:фоткайте ще

О, точно!
Я ще за цей тиждень не дививсь в кабінеті, чи прийшли виплати! :D

п. с.
Глянув, ні нема - обіцяють 11го виплатити! 8)
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:06

І трошки про політику - зрозуміти незрозуміле? ©)))

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Петя підтримає Синютку:
https://censor.net/ru/photo_news/321785 ... sionalnoyi
Від тих всіх кандидатів проблюватись тільки хочеться.

Як добре, що того разу я ТВЕРДО ВИРІШИВ на вибори не йти!

Але, щось слабо тутешнє панство на це реагує?
Бо як за минулий мій вибір - то клювали і клюють ще й досі!
А як тепер кажу, що не йду - то щось не бачу, щоб хвалили мене у ПРАВИЛЬНОМУ ВИБОРІ? :mrgreen:

Щось не бачу радісних вигуків? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:11

Сподіваюсь, модератор зранку побачить всі повідомлення приймака і дасть їм належну оцінку.
ib_investor
 
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