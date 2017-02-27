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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:27
По Харькову курсы неправильные, выше на 3-4 копейки. И это я ещё орентируюсь на более-менее адекватные обменки. Если взять неадекватные то курсы будут ещё хуже
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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