vitaliy_berdinskikh
На счет Харькова вы правы. Там можно легко найти курсы десятка ПОВ.
В этой табличке другой смысл. Хотелось показать курс в разрезе большего количества городов. И методика там такова:
Середній курс розрахований як медіана курсів з 1713 оголошень, опублікованих за останні 12 годин. Заявки з підвищеним або заниженим курсом , а також заявки по Луганську і Донецьку не враховуються. Оновлюється кожні 15 хвилин.
В обменках да, там другой курс. Я знаю, что он отличается.
По многим городам трудно найти информацию и не хочется просто копировать курс китов. Возьмем к примеру Чернигов или Запорожье, кроме кита у других обменок сайтов нет.