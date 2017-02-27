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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6333633463356336

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:27

  Patrick написав:Курс долара в містах України:
...
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/

По Харькову курсы неправильные, выше на 3-4 копейки. И это я ещё орентируюсь на более-менее адекватные обменки. Если взять неадекватные то курсы будут ещё хуже
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:53

vitaliy_berdinskikh
На счет Харькова вы правы. Там можно легко найти курсы десятка ПОВ.
В этой табличке другой смысл. Хотелось показать курс в разрезе большего количества городов. И методика там такова:
Середній курс розрахований як медіана курсів з 1713 оголошень, опублікованих за останні 12 годин. Заявки з підвищеним або заниженим курсом , а також заявки по Луганську і Донецьку не враховуються. Оновлюється кожні 15 хвилин.

В обменках да, там другой курс. Я знаю, что он отличается.
По многим городам трудно найти информацию и не хочется просто копировать курс китов. Возьмем к примеру Чернигов или Запорожье, кроме кита у других обменок сайтов нет.
Patrick
 
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  #<1 ... 6333633463356336
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