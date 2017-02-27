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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6333633463356336

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:27

  Patrick написав:Курс долара в містах України:
...
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/

По Харькову курсы неправильные, выше на 3-4 копейки. И это я ещё орентируюсь на более-менее адекватные обменки. Если взять неадекватные то курсы будут ещё хуже
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:53

vitaliy_berdinskikh
Насчет Харькова вы правы. Там можно легко найти курсы десятка ПОВ.
В этой табличке другой смысл. Хотелось показать курс в разрезе большего количества городов. И методика там такова:
Середній курс розрахований як медіана курсів з 1713 оголошень, опублікованих за останні 12 годин. Заявки з підвищеним або заниженим курсом , а також заявки по Луганську і Донецьку не враховуються. Оновлюється кожні 15 хвилин.

В обменках да, там другой курс. Я знаю, что он отличается.
По многим городам трудно найти информацию и не хочется просто копировать курс китов. Возьмем к примеру Чернигов или Запорожье, кроме кита у других обменок сайтов нет.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.
ага идут в программисты или дальнобойщики. Вам запудрили мозги какой то эффективностью, но либо тренер плавал в этом вопросе либо вы глубоко не вникали в него.

Общество не состоит только из менеджеров высшего звена и успешных политиков/спортсменов/бизнесменов. То что эти категории живут не плохо не является индикатором их высокой эффективности и этому есть простое доказательство, эффективный менеджер тянет или поднимает за собой целую отрасль. Как так получается что эффективные люди есть, а эффективных отраслей в отсталой сырьевой экономике нет? В чём тогда эффективность отдельно взятого индивида, в умении несмотря на перманентный кризис перенаправлять в свой карман денежные потоки?

И последнее, вы наверное удивитесь но не все люди живут ради денег, кто-то работает за 5 тыс с детками-инвалидами, другой занимается невостребованной и ненужной наукой, пишет книги, снимает блоги. Люди самореализовываются таким образом, что собственно делает их людьми, а это важнее и дороже денег. А вас послушать достойны хорошо жить далеко не все. Mein Kampf какой-то.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:24

Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.

В любом случае ситуации нехорошая.
VALONI
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:28

  vitaliian написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.
ага идут в программисты или дальнобойщики. Вам запудрили мозги какой то эффективностью, но либо тренер плавал в этом вопросе либо вы глубоко не вникали в него.

Общество не состоит только из менеджеров высшего звена и успешных политиков/спортсменов/бизнесменов. То что эти категории живут не плохо не является индикатором их высокой эффективности и этому есть простое доказательство, эффективный менеджер тянет или поднимает за собой целую отрасль. Как так получается что эффективные люди есть, а эффективных отраслей в отсталой сырьевой экономике нет? В чём тогда эффективность отдельно взятого индивида, в умении несмотря на перманентный кризис перенаправлять в свой карман денежные потоки?

И последнее, вы наверное удивитесь но не все люди живут ради денег, кто-то работает за 5 тыс с детками-инвалидами, другой занимается невостребованной и ненужной наукой, пишет книги, снимает блоги. Люди самореализовываются таким образом, что собственно делает их людьми, а это важнее и дороже денег. А вас послушать достойны хорошо жить далеко не все. Mein Kampf какой-то.


Скорее устаревшее говно "Атлант расправил плечи" - любимая книжка доморощенных 25-летних коучей пост-советсткого пространства :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 вер, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Віталіан - розумні речі пише!
ДумайТЕ! ©

А то пілять, якийсь чиновник має 50-100К/міс. - трудяга йоптель!
А вчителька - далеко не треба йти - наприклад, моя жінка - з ДВОМА ДИПЛОМАМИ(один з яких ЧЕРВОНИЙ) - отримує чистими на руки МЕНШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ!!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!
Чим вона гірша за якогось чиновника з купленим дипломом???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Скорее устаревшее говно "Атлант расправил плечи"
198 реинкарнация культа личности, поклонение богатым, знаменитым и "эффективным". Внутренний трепет перед сильными мира сего. Уже достали дешевые бизнес тренера, свистящие про сказочную эффективность в нищей стране. У них мозгов не хватает понять что такое невозможно в принципе. Эффективный человек разрушает болото а не становится его царём.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:41

  VALONI написав:Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.

В любом случае ситуации нехорошая.

Скорее всего завтра опять какую секретную запись драника судьбы выпустят и успокоятся :)
stm
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