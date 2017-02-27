Додано: Нед 06 вер, 2020 23:29

А Віталіан - розумні речі пише!

ДумайТЕ! ©



А то пілять, якийсь чиновник має 50-100К/міс. - трудяга йоптель!

А вчителька - далеко не треба йти - наприклад, моя жінка - з ДВОМА ДИПЛОМАМИ(один з яких ЧЕРВОНИЙ) - отримує чистими на руки МЕНШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ!!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!

Чим вона гірша за якогось чиновника з купленим дипломом???!