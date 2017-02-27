А то пілять, якийсь чиновник має 50-100К/міс. - трудяга йоптель! А вчителька - далеко не треба йти - наприклад, моя жінка - з ДВОМА ДИПЛОМАМИ(один з яких ЧЕРВОНИЙ) - отримує чистими на руки МЕНШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ!!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!! Чим вона гірша за якогось чиновника з купленим дипломом???!
freeze написав:Вообще если в обсуждении вопроса про Аргентину слово дефолт заменить на слово реструктуризация, то обсуждение заиграет новыми красками. Прямо как в анекдоте - смысл тот же, а ощущения разные. Президент Трамп банкротил свои компании несчётное количество раз, каждый раз снимая с себя прошлые ошибки и получая новые перспективы и возможности. Оно конечно можно сказать, что бизнес-банкротство это одно, а реструктуризация долга Аргентины это другое. Но просто в философском смысле понимания жизни позиция Трампа и позиция аргентинцев практически одинаковая. Чтобы что-то получить в бизнес-переговорах надо быть немного наглее, чем овца на заклание.
Да и на цифры не помешает взглянуть без предвзятости. Аргентина - явно не тот пример, на который стоит равняться, но наша текущая экономическая стратегия еще более неэффективна, о чем стало понятно уже 10 лет назад...
А то пілять, якийсь чиновник має 50-100К/міс. - трудяга йоптель! А вчителька - далеко не треба йти - наприклад, моя жінка - з ДВОМА ДИПЛОМАМИ(один з яких ЧЕРВОНИЙ) - отримує чистими на руки МЕНШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ!!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!! Чим вона гірша за якогось чиновника з купленим дипломом???!
Її рабовласник утримує на цій роботі?
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sergey_sryvkin написав:Я взагалі не розумію сенса вислову "достойны хорошо жить ".
Достойно жить это: 1. Иметь крышу над головой. 2. Нормально питаться, получать необходимое количество калорий и витаминов. 3. Иметь доступ к базовой медицине и к образованию. 4. Иметь возможность удовлетворять элементарные духовные и нематериальные потребности. Хочешь жить еще достойнее? Тогда учись, не досыпай, паши на двух работах, рискуй, борись за это сам. Государство в этом уже пас. Если каждому давать, поломается кровать. Пентхаузов и яхт на всех, кто просто ходит на работу, нет. За пентхаузы и яхты надо сражаться, рисковать своей жизнью, париться на нарах и мочить конкурентов. Вам и вашим женам училкам это надо? Отож. Тогда довольствуемся просто достойной жизнью и каждый день просто делаем её капельку краше и капельку еще достойнее.
Shaman написав:да, молодежь уезжает, а за тарелку супа уже никто давно не работает... зп растет постоянно, иногда только девальвации подкашивают рост - так и живем. ИМХО в целом мы развиваемся, только медленно, и иногда делаем шаги назад...
Ви тільки що сказали, що ми стоїмо на місці...
Стояння на місці в час, коли конкуренти розвиваються - це 100% програшна стратегія, яка призведе до подальшої деградації і маргіналізації
изложу подробней свое видение - эти 30 лет мы потеряли, можно было развиваться намного эффективней. но при этом неправильно говорить, что все впустую, сейчас все равно живем лучше, чем 30 лет назад. и не надо говорить - все пропало, пора валить... но как развиваться - тоже вопрос, нет тут готовых рецептов
Shaman написав:я тоже поработал в разных местах, и не только экономистом - и что-то не видел больших возможностей для роста зп. приведите пример, назовите хоть отрасль. в промышленности у нас низкая производительность, поэтому фонд зп, разделенный на завышенную численность работников, дает низкую зп.
врачи заслуживают з/п 6к? им для производительности надо работать 24/7 или как? нянечки/воспитатели дет.сада, учителя в школе, учителя кружков танцев и музыки, водитель трамвая при все они при производительности равной польской получают в 2 раза меньше. Или проводники вагонов, цена проезд со Знаменки в Киев 300км в купе сейчас 400 грн (в 2010 был 80) а зарплата проводника 6000. Куда идут деньги от повышения цены на билеты? Примеров миллион, это первое что на ум пришло. Если можно не платить то и платить никто не будет. Средневековый менталитет, люд должен быть нищим зато элита сказочно богата. Хотя уже всеми экономистами доказана утопичность такой модели, но менталитет не пропьешь.
как то Вы лихо перескочили - я говорил исключительно про частный бизнес. и Вы кстати тоже - доходы и расходы а у гос-ва на данном этапе просто нет возможности платить высокие зп - смотрим наш бюджет. тут минималку одняли до 5 тыс грн, на 200 с чем-то гривен - сколько визгу было. налоговая база должна расширяться, тень снижаться, тырить из бюджета должны все меньше и меньше - это задача на годы, скорей даже на десятилетия, причем нет единого рецепта, как этого добиться...
zРадио написав: Аргентина - явно не тот пример, на который стоит равняться, но наша текущая экономическая стратегия еще более неэффективна, о чем стало понятно уже 10 лет назад...
Дурыло ватное, у нас твои пида-русские 20% страны оттяпали, 6 лет война идет, а ты сравниваешь со страной, которая прожила это время в мире и спокойствии.
Провокатор, я понимаю, что у тебя от алкоголя уже веки не поднимаются, но напрягись и посмотри на график - разрыв сформировался в 2009-2010 гг. О чем я выше и написал - от прошлого кризиса так и не смогли оправиться
freeze написав:Вообще если в обсуждении вопроса про Аргентину слово дефолт заменить на слово реструктуризация, то обсуждение заиграет новыми красками. Прямо как в анекдоте - смысл тот же, а ощущения разные. Президент Трамп банкротил свои компании несчётное количество раз, каждый раз снимая с себя прошлые ошибки и получая новые перспективы и возможности. Оно конечно можно сказать, что бизнес-банкротство это одно, а реструктуризация долга Аргентины это другое. Но просто в философском смысле понимания жизни позиция Трампа и позиция аргентинцев практически одинаковая. Чтобы что-то получить в бизнес-переговорах надо быть немного наглее, чем овца на заклание.
Да и на цифры не помешает взглянуть без предвзятости. Аргентина - явно не тот пример, на который стоит равняться, но наша текущая экономическая стратегия еще более неэффективна, о чем стало понятно уже 10 лет назад...
т.е. реструктуризация так же не помогает Аргентине вот уж 9 раз? Как неожиданно вышло... ))) Т.е. потребительская инфляция растет с рестуризацией, занятость падает, а ВВП всё равно из серии мы были в хвосте, а сейчас мы немного продвинулись... но мы за реструктуризацию, почему?! объясните?! И растёт ВВП Аргентины как раз после денег от МВФ, но Вы почему-то кредиты МВФ вечно пытаетесь выбросить из темы разговора...)))
sergey_sryvkin написав:Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.
ага идут в программисты или дальнобойщики. Вам запудрили мозги какой то эффективностью, но либо тренер плавал в этом вопросе либо вы глубоко не вникали в него.
Общество не состоит только из менеджеров высшего звена и успешных политиков/спортсменов/бизнесменов. То что эти категории живут не плохо не является индикатором их высокой эффективности и этому есть простое доказательство, эффективный менеджер тянет или поднимает за собой целую отрасль. Как так получается что эффективные люди есть, а эффективных отраслей в отсталой сырьевой экономике нет? В чём тогда эффективность отдельно взятого индивида, в умении несмотря на перманентный кризис перенаправлять в свой карман денежные потоки?
И последнее, вы наверное удивитесь но не все люди живут ради денег, кто-то работает за 5 тыс с детками-инвалидами, другой занимается невостребованной и ненужной наукой, пишет книги, снимает блоги. Люди самореализовываются таким образом, что собственно делает их людьми, а это важнее и дороже денег. А вас послушать достойны хорошо жить далеко не все. Mein Kampf какой-то.
Скорее устаревшее говно "Атлант расправил плечи" - любимая книжка доморощенных 25-летних коучей пост-советсткого пространства
книга конечно немного шаблонная и тяжелая - но посыл верен. Вам ближе классическое - "взять и поделить"?