vitaliian написав:

sergey_sryvkin написав: Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах. Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.

ага идут в программисты или дальнобойщики. Вам запудрили мозги какой то эффективностью, но либо тренер плавал в этом вопросе либо вы глубоко не вникали в него.Общество не состоит только из менеджеров высшего звена и успешных политиков/спортсменов/бизнесменов. То что эти категории живут не плохо не является индикатором их высокой эффективности и этому есть простое доказательство, эффективный менеджер тянет или поднимает за собой целую отрасль. Как так получается что эффективные люди есть, а эффективных отраслей в отсталой сырьевой экономике нет? В чём тогда эффективность отдельно взятого индивида, в умении несмотря на перманентный кризис перенаправлять в свой карман денежные потоки?И последнее, вы наверное удивитесь но не все люди живут ради денег, кто-то работает за 5 тыс с детками-инвалидами, другой занимается невостребованной и ненужной наукой, пишет книги, снимает блоги. Люди самореализовываются таким образом, что собственно делает их людьми, а это важнее и дороже денег. А вас послушать достойны хорошо жить далеко не все.