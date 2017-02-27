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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:53
vitaliy_berdinskikh
Насчет Харькова вы правы. Там можно легко найти курсы десятка ПОВ.
В этой табличке другой смысл. Хотелось показать курс в разрезе большего количества городов. И методика там такова:
Середній курс розрахований як медіана курсів з 1713 оголошень, опублікованих за останні 12 годин. Заявки з підвищеним або заниженим курсом , а також заявки по Луганську і Донецьку не враховуються. Оновлюється кожні 15 хвилин.
В обменках да, там другой курс. Я знаю, что он отличается.
По многим городам трудно найти информацию и не хочется просто копировать курс китов. Возьмем к примеру Чернигов или Запорожье, кроме кита у других обменок сайтов нет.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:24
Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.
В любом случае ситуации нехорошая.
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VALONI
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:28
vitaliian написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.
ага идут в программисты или дальнобойщики. Вам запудрили мозги какой то эффективностью, но либо тренер плавал в этом вопросе либо вы глубоко не вникали в него.
Общество не состоит только из менеджеров высшего звена и успешных политиков/спортсменов/бизнесменов. То что эти категории живут не плохо не является индикатором их высокой эффективности и этому есть простое доказательство, эффективный менеджер тянет или поднимает за собой целую отрасль. Как так получается что эффективные люди есть, а эффективных отраслей в отсталой сырьевой экономике нет? В чём тогда эффективность отдельно взятого индивида, в умении несмотря на перманентный кризис перенаправлять в свой карман денежные потоки?
И последнее, вы наверное удивитесь но не все люди живут ради денег, кто-то работает за 5 тыс с детками-инвалидами, другой занимается невостребованной и ненужной наукой, пишет книги, снимает блоги. Люди самореализовываются таким образом, что собственно делает их людьми, а это важнее и дороже денег. А вас послушать достойны хорошо жить далеко не все. Mein Kampf какой-то
.
Скорее устаревшее говно "Атлант расправил плечи" - любимая книжка доморощенных 25-летних коучей пост-советсткого пространства
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 06 вер, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:29
А Віталіан - розумні речі пише!
ДумайТЕ! ©
А то пілять, якийсь чиновник має 50-100К/міс. - трудяга йоптель!
А вчителька - далеко не треба йти - наприклад, моя жінка - з ДВОМА ДИПЛОМАМИ(один з яких ЧЕРВОНИЙ) - отримує чистими на руки МЕНШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ!!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!
Чим вона гірша за якогось чиновника з купленим дипломом???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:35
zРадио написав:
Скорее устаревшее говно "Атлант расправил плечи"
198 реинкарнация культа личности, поклонение богатым, знаменитым и "эффективным". Внутренний трепет перед сильными мира сего. Уже достали дешевые бизнес тренера, свистящие про сказочную эффективность в нищей стране. У них мозгов не хватает понять что такое невозможно в принципе. Эффективный человек разрушает болото а не становится его царём.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:41
VALONI написав:
Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.
В любом случае ситуации нехорошая.
Скорее всего завтра опять какую секретную запись драника судьбы выпустят и успокоятся
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:49
vitaliian написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо вони хочуть більше, нехай влаштовуються у дорогі приватні садочки, або міняють фах.
ага идут в программисты или дальнобойщики. Вам запудрили мозги какой то эффективностью
Це ви мені тут мізки пудрите.
Ваші нянечки отримують мізерну зарплатню, бо працюють на некваліфікованих посадах у бідній країні.
Що ви пропонуєте? Платити їм вдвічі більше за рахунок таких само бідних платників податків, бо вони більше заслуговують, чи що?.. "Всє равни, но нєкаториє равнєє?.."
Ну, нехай чекають на щастя з неба..
vitaliian написав:
А вас послушать достойны хорошо жить далеко не все. Mein Kampf какой-то.
Я взагалі не розумію сенса вислову "достойны хорошо жить ".
Якщо ви його використовуєте, то це у вас в голові майн кампф.
Людина або живе добре, або ні. Або щось робить, щоб жити краще.
До чого тут гідність, і хто їм має воздавати за неї?.. Бог?..
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:55
sergey_sryvkin написав:
Ну, нехай чекають на щастя з неба..
повторю ещё раз у нас нет и не может быть эффективных людей, коррупционно-полицейская система их сожрёт, загонит в узкие рамки своими нелепыми и невыполнимыми правилами. А вы дальше верьте во что хотите.
sergey_sryvkin написав:
Людина або живе добре, або ні. Або щось робить, щоб жити краще.
в основном выезжают на заработки, в тч. нянями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:08
Долярчик написав:
А Віталіан - розумні речі пише!
ДумайТЕ! ©
А то пілять, якийсь чиновник має 50-100К/міс. - трудяга йоптель!
А вчителька - далеко не треба йти - наприклад, моя жінка - з ДВОМА ДИПЛОМАМИ(один з яких ЧЕРВОНИЙ) - отримує чистими на руки МЕНШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ!!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!
Чим вона гірша за якогось чиновника з купленим дипломом???!
Тим що не за того вийшла заміж
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 07 вер, 2020 01:14
stm написав:
т.е. реструктуризация так же не помогает Аргентине вот уж 9 раз? Как неожиданно вышло... ))) Т.е. потребительская инфляция растет с рестуризацией, занятость падает, а ВВП всё равно из серии мы были в хвосте, а сейчас мы немного продвинулись... но мы за реструктуризацию, почему?! объясните?! И растёт ВВП Аргентины как раз после денег от МВФ, но Вы почему-то кредиты МВФ вечно пытаетесь выбросить из темы разговора
...)))
Это ваша придумка. Буквально вчера в ответе budivelnik
-у я отмечал, что МВФ - это "правильные" для нас кредиты.
Что касается Аргентины - тоже внимательнее читайте. Написано же "явно не лучший пример"!
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