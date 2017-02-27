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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6330633163326333

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 01:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:тырить из бюджета должны все меньше и меньше - это задача на годы, скорей даже на десятилетия, причем нет единого рецепта, как этого добиться...


возобновить жесткую систему наказания и ответственности чиновников. Иначе когда никто ничего не боится и тырит, тырит, тырит, случайно споймался на горяченьком но ему ничего не предъявили (взялы на порукы), он продолжает тырить с удвоенной силой; потом его сынишка приходит на таможню - тырит, тырит, тырит - то конечно латать этот бюджет будем бесконечно.

На более низких уровнях, видя эту нарастающую вакханалию и беспредел, тоже при случае не цураются "уйти немножко в сторону" - "все равно ничего не будет".

Но вот проблема что у нас уже даже (почти) некому возобновлять эту систему наказания, - настолько все прогнило :?
Alex2007
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  #<1 ... 6330633163326333
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