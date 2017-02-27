возобновить жесткую систему наказания и ответственности чиновников. Иначе когда никто ничего не боится и тырит, тырит, тырит, случайно споймался на горяченьком но ему ничего не предъявили (взялы на порукы), он продолжает тырить с удвоенной силой; потом его сынишка приходит на таможню - тырит, тырит, тырит - то конечно латать этот бюджет будем бесконечно.
На более низких уровнях, видя эту нарастающую вакханалию и беспредел, тоже при случае не цураются "уйти немножко в сторону" - "все равно ничего не будет".
Но вот проблема что у нас уже даже (почти) некому возобновлять эту систему наказания, - настолько все прогнило