VALONI написав:Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.
sergey_sryvkin написав:Ну, нехай чекають на щастя з неба..
повторю ещё раз у нас нет и не может быть эффективных людей, коррупционно-полицейская система их сожрёт, загонит в узкие рамки своими нелепыми и невыполнимыми правилами. А вы дальше верьте во что хотите.
sergey_sryvkin написав:Людина або живе добре, або ні. Або щось робить, щоб жити краще.
в основном выезжают на заработки, в тч. нянями.
Слухай, а чого ти тоді тут сидиш і ниєш вже котрий місяць (і стільки років)? Ти що не хочеш бути ефективним? Чи ти корупціонер?