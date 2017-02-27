RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6329633063316332

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2773/2778 бонжур
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 18.04.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:40

Изменение курса доллара (ПОВ) за 4 недели:
Зображення
Patrick
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1854 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:59

Patrick сделайте график для наглядности
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 18.04.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12

  VALONI написав:Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.

В любом случае ситуации нехорошая.

Вже 10 ранку, як там справи?
change_pm
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Продовжуємо ріст зеленого
Зображення
sailed
 
Повідомлень: 412
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:15

  vitaliian написав:
  sergey_sryvkin написав:Ну, нехай чекають на щастя з неба..
повторю ещё раз у нас нет и не может быть эффективных людей, коррупционно-полицейская система их сожрёт, загонит в узкие рамки своими нелепыми и невыполнимыми правилами. А вы дальше верьте во что хотите.
  sergey_sryvkin написав:Людина або живе добре, або ні. Або щось робить, щоб жити краще.
в основном выезжают на заработки, в тч. нянями.

Слухай, а чого ти тоді тут сидиш і ниєш вже котрий місяць (і стільки років)?
Ти що не хочеш бути ефективним? Чи ти корупціонер? :)
change_pm
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6329633063316332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sailed, swodnix і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7210 1641945
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 19:59
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19810 2490748
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 18:26
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 119998
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2231)
07.09.2020 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.