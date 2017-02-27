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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6331633263336334>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:39

  kharkov_val написав:Patrick сделайте график для наглядности

kharkov_val
Если подходить к этому вопросу серьезно, то нужно строить график с учетом всех дней в периоде, а не только понедельников :wink: В общем это больше вопрос времени.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:49

  Alex2007 написав:
  Shaman написав:тырить из бюджета должны все меньше и меньше - это задача на годы


возобновить жесткую систему наказания и ответственности чиновников.

Це не головне. Треба, щоб ті чиновники щось робили, дійсно корисне. Бо якщо нічого не красти, але й нічого не робити - толку не буде. В супермаркетах крадуть постійно, але ж вони прибуткові.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:04

  change_pm написав:
  kharkov_val написав:2773/2778 бонжур

Гарагін, не гальмуй! :)

Давай - газ, відстикування 3 ст, відстикування 2й ст, відстикування 1й ст. Орбіта!!!!

Щось ступені почали відвалюватись до розгону... орбіта все далі)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:14

  change_pm написав:
  VALONI написав:Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.

В любом случае ситуации нехорошая.

Вже 10 ранку, як там справи?


Хлопці чекають .. https://censor.net/ru/video_news/3217908/pushiln_lyudi_chekayut_jurnalsti_prihali_suka_sovst_mash_ya_vstav_o_shostyi_a_voni_sche_ranshe_boets
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:15

  Investor_33 написав:
  change_pm написав:
  kharkov_val написав:2773/2778 бонжур

Гарагін, не гальмуй! :)

Давай - газ, відстикування 3 ст, відстикування 2й ст, відстикування 1й ст. Орбіта!!!!

Щось ступені почали відвалюватись до розгону... орбіта все далі)

Так это ж Гагарин) Вроде всем ясно что происходит, если он тут появляется :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Так это ж Гагарин) Вроде всем ясно что происходит, если он тут появляется


Гагарін-кабанчік?))))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26

  Investor_33 написав:
  Alex2006 написав:Так это ж Гагарин) Вроде всем ясно что происходит, если он тут появляется


Гагарін-кабанчік?))))))

Не совсем, но у него прямой интерес направлять оленей в нужное русло. Основная прибыль обменок как раз на панике оленей при загоне, вот тогда они стригут капусту только так. Поэтому для валютчиков информационная обработка оленей для разгона "ракеты" - часть их работы.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:27

Объемы операций с валютой за четверг:

Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ребята, вы действительно думаете что я имею влияние на курсообразование в стране?
это просто хохма
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?
koder
 
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