VALONI написав:Если завтра в 8:00 днр таки даст залп по нашим позициям под Горловкой, лететь будем на межбанке до 28.50. По сути здесь 2 цели: активизация военных действий чтобы напомнить белорусам что бывает когда не слушаешься и посмотреть как мы будем реагировать на такую наглую атаку.
Щось ступені почали відвалюватись до розгону... орбіта все далі)
Так это ж Гагарин) Вроде всем ясно что происходит, если он тут появляется
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Так это ж Гагарин) Вроде всем ясно что происходит, если он тут появляется
Гагарін-кабанчік?))))))
Не совсем, но у него прямой интерес направлять оленей в нужное русло. Основная прибыль обменок как раз на панике оленей при загоне, вот тогда они стригут капусту только так. Поэтому для валютчиков информационная обработка оленей для разгона "ракеты" - часть их работы.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.