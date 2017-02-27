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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:12
koder написав:
первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:13
koder написав:
ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?
Обычно после получения транша и растем, надо же родине подороже слить полученное.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:17
koder написав:
ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?
В США выходной, объемы ниже, спекулянтам проще тестировать оленей на прочность.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:17
vitaliy_berdinskikh написав: koder написав:
первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?
Вроде у многих контор автоматом конвертация. Те получают в гривне. Тот же ЕПАМ вроде.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:17
vitaliy_berdinskikh
не тупые но зарплаты надо выплачивать
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koder
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:18
Alex2006 написав: koder написав:
ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?
В США выходной, объемы ниже, спекулянтам проще тестировать оленей на прочность.
вот это да, как я мог забыть
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:19
vitaliy_berdinskikh написав: koder написав:
первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?
Те первые дни уже прошли. Но вообще, у них нет выбора, компания продает все 100% сразу как заходит. Самый стабильный источник поступления валюты в страну, не участвующий в спекуляциях.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:48
Alex2006 написав:
Те первые дни уже прошли. Но вообще, у них нет выбора, компания продает все 100% сразу как заходит. Самый стабильный источник поступления валюты в страну, не участвующий в спекуляциях.
именно так и происходит почти во всех компаниях. так что влияние на рынок минимальное.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:58
Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:07
27.65-27.71/27.74-27.77
П.С.
еще зарплаты моряков обсудите
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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