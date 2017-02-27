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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6332633363346335>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  koder написав:первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:13

  koder написав:ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?

Обычно после получения транша и растем, надо же родине подороже слить полученное.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:17

  koder написав:ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?

В США выходной, объемы ниже, спекулянтам проще тестировать оленей на прочность.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  koder написав:первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?

Вроде у многих контор автоматом конвертация. Те получают в гривне. Тот же ЕПАМ вроде.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:17

vitaliy_berdinskikh
не тупые но зарплаты надо выплачивать
koder
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:18

  Alex2006 написав:
  koder написав:ребят, а на чём растём? DXY вниз, транш получили, первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT и т.д. Кто скупает?

В США выходной, объемы ниже, спекулянтам проще тестировать оленей на прочность.

вот это да, как я мог забыть :)
koder
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  koder написав:первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?

Те первые дни уже прошли. Но вообще, у них нет выбора, компания продает все 100% сразу как заходит. Самый стабильный источник поступления валюты в страну, не участвующий в спекуляциях.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:48

  Alex2006 написав:Те первые дни уже прошли. Но вообще, у них нет выбора, компания продает все 100% сразу как заходит. Самый стабильный источник поступления валюты в страну, не участвующий в спекуляциях.

именно так и происходит почти во всех компаниях. так что влияние на рынок минимальное.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:07

27.65-27.71/27.74-27.77

П.С.
еще зарплаты моряков обсудите :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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