|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:13
CYBOPOB2 написав: vitaliy_berdinskikh написав: koder написав:
первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?
Вроде у многих контор автоматом конвертация. Те получают в гривне. Тот же ЕПАМ вроде.
ЕПАМ валюту сливает точно не в первых числах, а в последних.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:15
odessit2007 написав:
27.65-27.71/27.74-27.77
П.С.
еще зарплаты моряков обсудите
В рамках курсообразования условного Николаева прибытие условного "Михаила Светлова" полагаю, влияет на курс прибрежных обменок ого-го
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3966
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:24
sailed написав:
Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.
Слухай, то ти продаєш "на хлєбушек" а працівник ІТ сфери продає стільки скільки йому треба й на те що зараз захотілось..!
Дряпай клавіатуру й далі "за хлєбушек".
Наразі в Києві продають 27,70-75 а купляють переважно 27,55
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:25
sequence написав: odessit2007 написав:
27.65-27.71/27.74-27.77
П.С.
еще зарплаты моряков обсудите
В рамках курсообразования условного Николаева прибытие условного "Михаила Светлова" полагаю, влияет на курс прибрежных обменок ого-го
только если оооооочень условно
продажа валюты моряками размыта по времени и ни к какой дате привязаться нельзя
да и в Одессе это жалкие крохи в сравнении с объемами даже поредевшего 7км
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11212
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 3608 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:43
Рашенський рубель почав тихенько падати...
Це може підштовхнути найкрасивішу через пару днів...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:53
change_pm написав:
Рашенський рубель почав тихенько падати...
Це може підштовхнути найкрасивішу через пару днів...
Халва, халва, халва...
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:57
sequence , не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3027
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7210
|1642151
|
Нед 06 вер, 2020 19:59
ЛОБ
|
|19810
|2491040
|
|
|514
|120051
|
|