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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6332633363346335

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:13

  CYBOPOB2 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  koder написав:первые числа месяца традиционная продажа валюты от IT
айтишники что, совсем тупые валюту сейчас сливать?

Вроде у многих контор автоматом конвертация. Те получают в гривне. Тот же ЕПАМ вроде.

ЕПАМ валюту сливает точно не в первых числах, а в последних.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:15

  odessit2007 написав:27.65-27.71/27.74-27.77

П.С.
еще зарплаты моряков обсудите :mrgreen:

В рамках курсообразования условного Николаева прибытие условного "Михаила Светлова" полагаю, влияет на курс прибрежных обменок ого-го
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:24

  sailed написав:Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.

Слухай, то ти продаєш "на хлєбушек" а працівник ІТ сфери продає стільки скільки йому треба й на те що зараз захотілось..!
Дряпай клавіатуру й далі "за хлєбушек".
Наразі в Києві продають 27,70-75 а купляють переважно 27,55
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:25

  sequence написав:
  odessit2007 написав:27.65-27.71/27.74-27.77

П.С.
еще зарплаты моряков обсудите :mrgreen:

В рамках курсообразования условного Николаева прибытие условного "Михаила Светлова" полагаю, влияет на курс прибрежных обменок ого-го

только если оооооочень условно
продажа валюты моряками размыта по времени и ни к какой дате привязаться нельзя
да и в Одессе это жалкие крохи в сравнении с объемами даже поредевшего 7км
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рашенський рубель почав тихенько падати...
Це може підштовхнути найкрасивішу через пару днів...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:53

  change_pm написав:Рашенський рубель почав тихенько падати...
Це може підштовхнути найкрасивішу через пару днів...

Халва, халва, халва...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:57

sequence , не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.
Hotab
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