|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:35
Investor_33 написав: sailed написав:
Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.
Слухай, то ти продаєш "на хлєбушек" а працівник ІТ сфери продає стільки скільки йому треба й на те що зараз захотілось..!
Дряпай клавіатуру й далі "за хлєбушек".
Наразі в Києві продають 27,70-75 а купляють переважно 27,55
ПУМБ онлайн покупка 27.70
Кредит Агриколь евро покупка 32.62 в окнах
Востаннє редагувалось andrein
в Пон 07 вер, 2020 14:41, всього редагувалось 2 разів.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:35
Alex2006 написав: change_pm написав:
Рашенський рубель почав тихенько падати...
Це може підштовхнути найкрасивішу через пару днів...
Не может. Никакой связи давно уже нет.
Нет зависимости нашей экономики от российской. Но есть зависимость и нашей, и российской, и всех остальных развивающихся от экономики США. А там финансовые рынки пошли на коррекцию - доллар растет ко всему. Пока - на небольшую. Но неясно, это ее начало, середина, или конец...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7286
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2965 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:48
Hotab написав:sequence
, не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.
человек далек от жизни (отстал лет на 25)
к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...
меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6181
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2584 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:52
Investor_33 написав: sailed написав:
Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.
Слухай, то ти продаєш "на хлєбушек" а працівник ІТ сфери продає стільки скільки йому треба й на те що зараз захотілось..!
Дряпай клавіатуру й далі "за хлєбушек".
Наразі в Києві продають 27,70-75 а купляють переважно 27,55
Investor вот баран, то что захотелось и есть "на хлебушек" (только это может быть -новая стиралка, плазма, электро скутер(да что угодно), и все равно это будет -running costs
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6181
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2584 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:52
prodigy написав: Hotab написав:sequence
, не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.
человек далек от жизни (отстал лет на 25)
к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...
меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы)
Аналогично и с ИТшниками. Если зарабатывает 2-3К то может и сливает под чистую. А если 4-5-6К, то какой смысл сливать больше чем ты можешь потратить за месяц. Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:03
sailed написав: prodigy написав: Hotab написав:sequence
, не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.
человек далек от жизни (отстал лет на 25)
к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...
меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы)
Аналогично и с ИТшниками. Если зарабатывает 2-3К то может и сливает под чистую. А если 4-5-6К, то какой смысл сливать больше чем ты можешь потратить за месяц. Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30
Смисл зливати є завжди в цій країні. Вгадайте з трьох раз чи ФОП рахунки підпадають під фонд гарантування вкладів? і якщо ні то в яій вони там черзі? в другій? в третій? який смисл тримати валюту на ФОП рахунках, де вона не приносить доходу і де вона не захищена ніякими фондами? вже краще конвертнути все в гривню, потім назад в долар, або готівковий і під подушку, або в банк на депозит, в межах ліміту фонду, але аж ніяк не тримати на ФОП рахунку
-
ghost
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 17.02.12
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11
ghost написав:
вже краще конвертнути все в гривню, потім назад в долар, або готівковий і під подушку
А що в цій схемі міняється? Там продали щоб відкупити в іншому місці. Тобто глобально нахом'ячена валюта лишається в айтішника.
p.s. завжди тримав валюту на фопі, про фонди навіть не думав. Якщо будуть якісь турбулентності з банком, то продати валюту на міжбанку та СЕПом перекинути гривню в інший банк - це за один день робиться. Чого не зробиш з депозитом. А банки, як відомо, за один день не падають. Не буває диму без вогню.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:18
ghost написав:
який смисл тримати валюту на ФОП рахунках, де вона не приносить доходу і де вона не захищена ніякими фондами?
200000 грн гарантується Фондом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34324
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29
Господа, подскажите появлялся ли намедни уважаемый эксперт Долярчик?
выкладывал ли скрины? что рекомендовал делать?
З.Ы.
заранее спасибо за ответ!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4262
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29
Квесторе_поверніться написав: ghost написав:
який смисл тримати валюту на ФОП рахунках, де вона не приносить доходу і де вона не захищена ніякими фондами?
200000 грн гарантується Фондом.
2..4 місячних доходи в ІТ
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1550 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7210
|1642222
|
Нед 06 вер, 2020 19:59
ЛОБ
|
|19810
|2491154
|
|
|514
|120060
|
|