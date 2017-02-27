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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6334633563366337>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:35

  Investor_33 написав:
  sailed написав:Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.

Слухай, то ти продаєш "на хлєбушек" а працівник ІТ сфери продає стільки скільки йому треба й на те що зараз захотілось..!
Дряпай клавіатуру й далі "за хлєбушек".
Наразі в Києві продають 27,70-75 а купляють переважно 27,55

ПУМБ онлайн покупка 27.70
Кредит Агриколь евро покупка 32.62 в окнах
Востаннє редагувалось andrein в Пон 07 вер, 2020 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:35

  Alex2006 написав:
  change_pm написав:Рашенський рубель почав тихенько падати...
Це може підштовхнути найкрасивішу через пару днів...

Не может. Никакой связи давно уже нет.


Нет зависимости нашей экономики от российской. Но есть зависимость и нашей, и российской, и всех остальных развивающихся от экономики США. А там финансовые рынки пошли на коррекцию - доллар растет ко всему. Пока - на небольшую. Но неясно, это ее начало, середина, или конец...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:48

  Hotab написав:sequence , не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.


человек далек от жизни (отстал лет на 25)

к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...
меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы) :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:52

  Investor_33 написав:
  sailed написав:Компания может и продает 100 процентов. Но айтишник если сам ведёт бухгалтерию, то продавать будет только на хлебушек. Нема дурних.

Слухай, то ти продаєш "на хлєбушек" а працівник ІТ сфери продає стільки скільки йому треба й на те що зараз захотілось..!
Дряпай клавіатуру й далі "за хлєбушек".
Наразі в Києві продають 27,70-75 а купляють переважно 27,55



Investor вот баран, то что захотелось и есть "на хлебушек" (только это может быть -новая стиралка, плазма, электро скутер(да что угодно), и все равно это будет -running costs
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:52

  prodigy написав:
  Hotab написав:sequence , не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.


человек далек от жизни (отстал лет на 25)

к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...
меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы) :mrgreen:


Аналогично и с ИТшниками. Если зарабатывает 2-3К то может и сливает под чистую. А если 4-5-6К, то какой смысл сливать больше чем ты можешь потратить за месяц. Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:03

  sailed написав:
  prodigy написав:
  Hotab написав:sequence , не приходит никакой Светлов ни в Одессу , ни в Херсон, ни в Николаев. Они садятся на свои "марины" и сходят с них в любейших портах мира, вовсе не в Украине.
В условиях Ковид стараются хотя бы в крупнейших, где есть международный аэропорт, чтобы скорее долететь домой (хоть чем-то).
На их место на корабль садится условный индус, во Владивостоке, например, потому порт Нико здесь вообще не при чем.


человек далек от жизни (отстал лет на 25)

к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...
меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы) :mrgreen:


Аналогично и с ИТшниками. Если зарабатывает 2-3К то может и сливает под чистую. А если 4-5-6К, то какой смысл сливать больше чем ты можешь потратить за месяц. Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30 :mrgreen:

Смисл зливати є завжди в цій країні. Вгадайте з трьох раз чи ФОП рахунки підпадають під фонд гарантування вкладів? і якщо ні то в яій вони там черзі? в другій? в третій? який смисл тримати валюту на ФОП рахунках, де вона не приносить доходу і де вона не захищена ніякими фондами? вже краще конвертнути все в гривню, потім назад в долар, або готівковий і під подушку, або в банк на депозит, в межах ліміту фонду, але аж ніяк не тримати на ФОП рахунку
ghost
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ghost написав:вже краще конвертнути все в гривню, потім назад в долар, або готівковий і під подушку

А що в цій схемі міняється? Там продали щоб відкупити в іншому місці. Тобто глобально нахом'ячена валюта лишається в айтішника.
p.s. завжди тримав валюту на фопі, про фонди навіть не думав. Якщо будуть якісь турбулентності з банком, то продати валюту на міжбанку та СЕПом перекинути гривню в інший банк - це за один день робиться. Чого не зробиш з депозитом. А банки, як відомо, за один день не падають. Не буває диму без вогню.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ghost написав:який смисл тримати валюту на ФОП рахунках, де вона не приносить доходу і де вона не захищена ніякими фондами?

200000 грн гарантується Фондом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29

Господа, подскажите появлялся ли намедни уважаемый эксперт Долярчик?
выкладывал ли скрины? что рекомендовал делать?
З.Ы.
заранее спасибо за ответ!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  ghost написав:який смисл тримати валюту на ФОП рахунках, де вона не приносить доходу і де вона не захищена ніякими фондами?

200000 грн гарантується Фондом.

2..4 місячних доходи в ІТ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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