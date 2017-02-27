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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:35
uaprofi написав:
Господа, подскажите появлялся ли намедни уважаемый эксперт Долярчик
?
выкладывал ли скрины? что рекомендовал делать?
З.Ы.
заранее спасибо за ответ!
Его вроде забанили.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:36
sailed написав:
А що в цій схемі міняється? Там продали щоб відкупити в іншому місці. Тобто глобально нахом'ячена валюта лишається в айтішника.
p.s. завжди тримав валюту на фопі, про фонди навіть не думав. Якщо будуть якісь турбулентності з банком, то продати валюту на міжбанку та СЕПом перекинути гривню в інший банк
- це за один день робиться. Чого не зробиш з депозитом. А банки, як відомо, за один день не падають. Не буває диму без вогню.
романтик.
продать в такие моменты можно и с дисконтом 10% по сравнению с наличным курсом.
а СЕП может стать стоить резко не 2 ... 3 грн, а 2...3 % и это при условии если СЭПЫ будут уходить ...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:40
uaprofi написав:
романтик.
продать в такие моменты можно и с дисконтом 10% по сравнению с наличным курсом.
а СЕП может стать стоить резко не 2 ... 3 грн, а 2...3 % и это при условии если СЭПЫ будут уходить ...
Когда у меня зависли бабки в 13 году на юрике в непомню уже каком банке, когда он стал всё, то не только налик выдавать, но и платёжечки резко перестали проводить.Через откат благодаря связям вытащил.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:48
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:52
Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.
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