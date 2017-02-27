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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6335633663376338>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:35

  uaprofi написав:Господа, подскажите появлялся ли намедни уважаемый эксперт Долярчик?
выкладывал ли скрины? что рекомендовал делать?
З.Ы.
заранее спасибо за ответ!


Его вроде забанили.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:А що в цій схемі міняється? Там продали щоб відкупити в іншому місці. Тобто глобально нахом'ячена валюта лишається в айтішника.
p.s. завжди тримав валюту на фопі, про фонди навіть не думав. Якщо будуть якісь турбулентності з банком, то продати валюту на міжбанку та СЕПом перекинути гривню в інший банк - це за один день робиться. Чого не зробиш з депозитом. А банки, як відомо, за один день не падають. Не буває диму без вогню.


романтик.
продать в такие моменты можно и с дисконтом 10% по сравнению с наличным курсом.
а СЕП может стать стоить резко не 2 ... 3 грн, а 2...3 % и это при условии если СЭПЫ будут уходить ...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:40

  uaprofi написав:романтик.
продать в такие моменты можно и с дисконтом 10% по сравнению с наличным курсом.
а СЕП может стать стоить резко не 2 ... 3 грн, а 2...3 % и это при условии если СЭПЫ будут уходить ...

Когда у меня зависли бабки в 13 году на юрике в непомню уже каком банке, когда он стал всё, то не только налик выдавать, но и платёжечки резко перестали проводить.Через откат благодаря связям вытащил.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:48

Пивденный покупка 27.75 в окнах
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:55

Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таке підвищення рекомендували здійснити після конвертації поточних зобов'язань Фонду гарантування перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.

За даними Фонду гарантування, повністю захищені вклади (до 200 тис грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках Фонду. За сумою гарантіями Фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:56

  andrein написав:Пивденный покупка 27.75 в окнах

При этом "Виктория" Киев готова продавать доллары по 27.72
Интрига
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:02

  Moneta написав:Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таке підвищення рекомендували здійснити після конвертації поточних зобов'язань Фонду гарантування перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.

За даними Фонду гарантування, повністю захищені вклади (до 200 тис грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках Фонду. За сумою гарантіями Фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

Опередили) Отличная новость :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:09

  sailed написав:Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.


Да всегда. Взять хоть Хрещатик.

Єдиним помітним сигналом буде невиконання банком платіжних зобов'язань, тоді про це напишуть, і ви почуєте, але буде вже трохи запізно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:13

  sailed написав: Аналогично и с ИТшниками. Если зарабатывает 2-3К то может и сливает под чистую. А если 4-5-6К, то какой смысл сливать больше чем ты можешь потратить за месяц. Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30 :mrgreen:

Айтишники, зарабатывающие 3-6К, в подавляющем большинстве работают в компании или ФОПами, но тоже через компании, которые заводят в Украину валюту, но платят в гривнах (другого платежного средства в Украине нет :) ). Ничего они не сливают, а наоборот, покупают валюту для сбережений.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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