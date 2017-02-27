prodigy написав: человек далек от жизни (отстал лет на 25)
к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту... меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы)
Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30
Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом. А из минусов - обедневшее население придет и заберет у тебя твое богатство, ибо "ты что, самый умный тут?". Вон тем же айтишникам все тут повышенные налоги хотят приписать. Так что для всех будет лучше, если курс расти не будет.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет.
Народ, ну що ви як діти!
Хотєлки одного чи двух, чи навіть двох десятків доларохом"яків чи ойтішнегів нічого на валютному ринку України не ВІРІШУЮТЬ
Вирішує світова економіка + геополітика. Що відбувається в світі бачуть всі?
То думайте...
Якщо б у нас була адекватна, думаюча про Україну влада, у нас би наразі був курс +-35 грн за бакс, який би в піку кризи сходив би десь на 42-45.
А буде у нас, як завжди - 27-30-50-70! 70 буде в лютому 21 року Потім трішки відкотиться по весні.
зі. Чи ви думаете вам просто так в 3 рази гарантовану сумму підвущують
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 вер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом. А из минусов - обедневшее население придет и заберет у тебя твое богатство, ибо "ты что, самый умный тут?". Вон тем же айтишникам все тут повышенные налоги хотят приписать. Так что для всех будет лучше, если курс расти не будет.
Да никто не мантрит, это сказки посторонних людей. Хотя бы потому, что у всех есть семьи, родители, родственники, друзья..