Додано: Пон 07 вер, 2020 16:35

sailed написав: prodigy написав:

человек далек от жизни (отстал лет на 25)



к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...

меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы) человек далек от жизни (отстал лет на 25)к тому же моряки покупают квартиры/дома/машины/мебель(частично) -за валюту...меняют ежемесячно на хлебушек от 500-1500 (у кого какие запросы)

Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30 Тем более каждый уважающий себя айтишник точно также "мантрит" на курс па 30

Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом. А из минусов - обедневшее население придет и заберет у тебя твое богатство, ибо "ты что, самый умный тут?". Вон тем же айтишникам все тут повышенные налоги хотят приписать. Так что для всех будет лучше, если курс расти не будет.