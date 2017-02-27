Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет.
Народ, ну що ви як діти!
Хотєлки одного чи двух, чи навіть двох десятків доларохом"яків чи ойтішнегів нічого на валютному ринку України не ВІРІШУЮТЬ
Вирішує світова економіка + геополітика. Що відбувається в світі бачуть всі?
То думайте...
Якщо б у нас була адекватна, думаюча про Україну влада, у нас би наразі був курс +-35 грн за бакс, який би в піку кризи сходив би десь на 42-45.
А буде у нас, як завжди - 27-30-50-70! 70 буде в лютому 21 року Потім трішки відкотиться по весні.
зі. Чи ви думаете вам просто так в 3 рази гарантовану сумму підвущують
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 вер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом. А из минусов - обедневшее население придет и заберет у тебя твое богатство, ибо "ты что, самый умный тут?". Вон тем же айтишникам все тут повышенные налоги хотят приписать. Так что для всех будет лучше, если курс расти не будет.
Да никто не мантрит, это сказки посторонних людей. Хотя бы потому, что у всех есть семьи, родители, родственники, друзья..
Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет.
Народ, ну що ви як діти!
Хотєлки одного чи двух, чи навіть двох десятків доларохом"яків чи ойтішнегів нічого на валютному ринку України не ВІРІШУЮТЬ
Вирішує світова економіка + геополітика. Що відбувається в світі бачуть всі?
То думайте...
Якщо б у нас була адекватна, думаюча про Україну влада, у нас би наразі був курс +-35 грн за бакс, який би в піку кризи сходив би десь на 42-45.
А буде у нас, як завжди - 27-30-50-70! 70 буде в лютому 21 року Потім трішки відкотиться по весні.
зі. Чи ви думаете вам просто так в 3 рази гарантовану сумму підвущують
Роблять корекцію на величину девала відносно суми 2013 року. Це ще у 2014 тре було зробити. Тільки Петро жадний займався іншими справами.
Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом
именно, украинские товары быстро подтянутся под новый курс, даже сезонные украинские огурцы с помидорами которые я покупал в 2014 по 5-6 грн/кило сейчас стоят не ниже 25 грн, в чём выигрыш у тех чья зарплата так и осталась на уровне 2014 года? А на сколько подорожали жд билеты, в 5 раз не меньше! коммунальные, медицина и дальше по списку... фотопломба в 2014 была 80-100 грн сейчас 600 и выше! стоимость импортного материала в ней 10%, а подорожала вся услуга.
flyman написав:Роблять корекцію на величину девала відносно суми 2013 року. Це ще у 2014 тре було зробити. Тільки Петро жадний займався іншими справами.
чего жадный? деньги то не его, нбу сколько надо напечатает для фонда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 вер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
На межбанке после 11 часов ситуация начала постепенно меняться за счет согласованных действий Укргазбанка и Нацбанка. Несмотря на неинтересный вариант расчетов ТОМом — Укргазбанк вышел с продажей доллара по 27,74 гривны, а затем буквально сразу же появился и Нацбанк с интервенцией по покупке доллара по 27,73. Ни шага назад .