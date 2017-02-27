Alex2006 написав:

Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом. А из минусов - обедневшее население придет и заберет у тебя твое богатство, ибо "ты что, самый умный тут?". Вон тем же айтишникам все тут повышенные налоги хотят приписать. Так что для всех будет лучше, если курс расти не будет.