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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6336633763386339>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:13

Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет.

Народ, ну що ви як діти!

Хотєлки одного чи двух, чи навіть двох десятків доларохом"яків чи ойтішнегів нічого на валютному ринку України не ВІРІШУЮТЬ :!:

Вирішує світова економіка + геополітика. Що відбувається в світі бачуть всі?

То думайте...

Якщо б у нас була адекватна, думаюча про Україну влада, у нас би наразі був курс +-35 грн за бакс, який би в піку кризи сходив би десь на 42-45.

А буде у нас, як завжди - 27-30-50-70! 70 буде в лютому 21 року :!:
Потім трішки відкотиться по весні.

зі. Чи ви думаете вам просто так в 3 рази гарантовану сумму підвущують :?:
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 вер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:16

  Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом. А из минусов - обедневшее население придет и заберет у тебя твое богатство, ибо "ты что, самый умный тут?". Вон тем же айтишникам все тут повышенные налоги хотят приписать. Так что для всех будет лучше, если курс расти не будет.


Да никто не мантрит, это сказки посторонних людей. Хотя бы потому, что у всех есть семьи, родители, родственники, друзья..
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.

так а сроки не назвали, когда ж таки поднимут. А обещаниями уже давно кормят ((
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:25

  antey1969 написав:
  andrein написав:Пивденный покупка 27.75 в окнах

При этом "Виктория" Киев готова продавать доллары по 27.72
Интрига

Наличка сопротивляется, а межбанк будут тянуть до 28.50 под слив валюты на выборы.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:30

  change_pm написав:
Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет.

Народ, ну що ви як діти!

Хотєлки одного чи двух, чи навіть двох десятків доларохом"яків чи ойтішнегів нічого на валютному ринку України не ВІРІШУЮТЬ :!:

Вирішує світова економіка + геополітика. Що відбувається в світі бачуть всі?

То думайте...

Якщо б у нас була адекватна, думаюча про Україну влада, у нас би наразі був курс +-35 грн за бакс, який би в піку кризи сходив би десь на 42-45.

А буде у нас, як завжди - 27-30-50-70! 70 буде в лютому 21 року :!:
Потім трішки відкотиться по весні.

зі. Чи ви думаете вам просто так в 3 рази гарантовану сумму підвущують :?:

Роблять корекцію на величину девала відносно суми 2013 року.
Це ще у 2014 тре було зробити. Тільки Петро жадний займався іншими справами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом
именно, украинские товары быстро подтянутся под новый курс, даже сезонные украинские огурцы с помидорами которые я покупал в 2014 по 5-6 грн/кило сейчас стоят не ниже 25 грн, в чём выигрыш у тех чья зарплата так и осталась на уровне 2014 года? А на сколько подорожали жд билеты, в 5 раз не меньше! коммунальные, медицина и дальше по списку... фотопломба в 2014 была 80-100 грн сейчас 600 и выше! стоимость импортного материала в ней 10%, а подорожала вся услуга.
  flyman написав:Роблять корекцію на величину девала відносно суми 2013 року.
Це ще у 2014 тре було зробити. Тільки Петро жадний займався іншими справами.
чего жадный? деньги то не его, нбу сколько надо напечатает для фонда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 вер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:00

На межбанке после 11 часов ситуация начала постепенно меняться за счет согласованных действий Укргазбанка и Нацбанка. Несмотря на неинтересный вариант расчетов ТОМом — Укргазбанк вышел с продажей доллара по 27,74 гривны, а затем буквально сразу же появился и Нацбанк с интервенцией по покупке доллара по 27,73.
Ни шага назад . :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:05

  uaprofi написав:Господа, подскажите появлялся ли намедни уважаемый эксперт Долярчик?
выкладывал ли скрины? что рекомендовал делать?
З.Ы.
заранее спасибо за ответ!

деток рекомендовал заводить побольше.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:25

  vitaliian написав:именно, украинские товары быстро подтянутся под новый курс, даже сезонные украинские огурцы с помидорами которые я покупал в 2014 по 5-6 грн/кило сейчас стоят не ниже 25 грн, в чём выигрыш у тех чья зарплата так и осталась на уровне 2014 года? А на сколько подорожали жд билеты, в 5 раз не меньше! коммунальные, медицина и дальше по списку... фотопломба в 2014 была 80-100 грн сейчас 600 и выше! стоимость импортного материала в ней 10%, а подорожала вся услуга.


Вы здесь явно присоединились к чужому популизму. Открыть статистику и посмотреть несложно - доллар 2014/2013 подорожал на 105%, 2015/2013 - на 190%, 2020/2013 - на 240%.

А продукты питания, соответственно, на 25%, 75% и 149%.
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2020/

Такая же картина наблюдается во всех сегментах, кроме ЖКХ, где государство воспользовалось монопольным положением и умудрилось увеличить даже долларовые цены на газ и тепло.

В остальном же покупательная способность доллара у нас и сегодня выше, чем была в 2013-м - это относится и к покупке недвижимости, и к ее аренде, и к упомянутым продуктам питания, услугам и даже импорту, беспошлинно поставляемому из ЕС с момента подписания договора о ЗСТ...

Эта дискуссия у нас уже не первый раз возникает. Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно. Особенно наблюдая, как этим занимаются все "умные" страны
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:38

  andrein написав:
  antey1969 написав:
  andrein написав:Пивденный покупка 27.75 в окнах

При этом "Виктория" Киев готова продавать доллары по 27.72
Интрига

Наличка сопротивляется, а межбанк будут тянуть до 28.50 под слив валюты на выборы.

Плюсую.Фактор важный,нерыночный,чисто политический,местный колорит,так сказать.Какие там денежные агрегаты?О чем лепечут все эти Кухари,Найманы,Фурсы и Охри? Правильные люди, держащие эту страну,держат капиталы не в гривне.Выборы для них это расходы.Ну как арендная плата и коммуналка за пользование бизнес-площадями.И для этого их негривну надо слить в гривну.
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