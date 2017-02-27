Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом
именно, украинские товары быстро подтянутся под новый курс, даже сезонные украинские огурцы с помидорами которые я покупал в 2014 по 5-6 грн/кило сейчас стоят не ниже 25 грн, в чём выигрыш у тех чья зарплата так и осталась на уровне 2014 года? А на сколько подорожали жд билеты, в 5 раз не меньше! коммунальные, медицина и дальше по списку... фотопломба в 2014 была 80-100 грн сейчас 600 и выше! стоимость импортного материала в ней 10%, а подорожала вся услуга.
Почему берутся 5 лет после девала? Выгоду с резкого девала нужно пожинать в первый год. Цены в гривнах не поспевали за ростом курса.
zРадио написав:Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно.
у нашей инфляции немонетарные причины, даже при стабильном долларе услуги монополий могут подорожать в разы, потому что у нас нет свободного рынка, если что-то незарегулировано законодательно то это регулируется неофициально самими игроками рынка (помните стрелку маршрутчиков в броварах?). При условии умеренной инфляции курс может быть любой, китайцы наштампуют то что станет дорого покупать в Европе, как наштамповали смартфоны по 40-100$.
Идёт к тому что жить в Украине станет дороже чем в Польше. Коррупция дорогое для экономики удовольствие. Платить заставят всех, а не только евроблягеров.
В остальном да я сторонник сильной гривны, поскольку мы импортозависимы (это нужно признать как неизлечимую болезнь) дешёвый импорт- благо для экономики. Товары местного производства неконкурентны из-за монополизации рынка. Смысл всем миром поддерживать то что жить не должно? 20-ти летний спринтер быстрее, комфортнее и экономнее нового автобуса Богдан или Рута. Только в угоду известных монополий эти артефакты существуют. И чем дороже импорт тем меньше Спринтеров и больше Богданов.
Местный инсулин и панкреатин никуда не годится - у нас нет системы защиты потребителя, никто не может наехать на олигарха и заставить его производить качественный продукт.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно.
у нашей инфляции немонетарные причины, даже при стабильном долларе услуги монополий могут подорожать в разы, потому что у нас нет свободного рынка, если что-то незарегулировано законодательно то это регулируется неофициально самими игроками рынка (помните стрелку маршрутчиков в броварах?). При условии умеренной инфляции курс может быть любой, китайцы наштампуют то что станет дорого покупать в Европе. Идёт к тому что жить в Украине станет дороже чем в Польше. Коррупция дорогое для экономики удовольствие. Платить заставят всех, а не только евроблягеров.
Хороший аргумент. Но он не вместо, а в дополнение. Именно монетарный рычаг, как ни прискорбно это признавать, спасает нашу экономику от череды банковских, корпоративных и частных дефолтов, в которую ее загоняют коррупция и неумелое администрирование. Эмоционально тяжело согласиться с определением "спасение", потому что жить и вести дела становится тяжелее. Однако ведь нужно рассматривать сценарии не "как стало vs как было", а "как было бы с vs как было бы без". В 2008-м без девальвации объявили бы дефолт все субъекты бизнеса с валютными долгами (включая банки), абсолютно все - даже государственные не за что было спасать, едва бы суверенного дефолта избежали...
antey1969 написав:При этом "Виктория" Киев готова продавать доллары по 27.72 Интрига
Наличка сопротивляется, а межбанк будут тянуть до 28.50 под слив валюты на выборы.
Плюсую.Фактор важный,нерыночный,чисто политический,местный колорит,так сказать.Какие там денежные агрегаты?О чем лепечут все эти Кухари,Найманы,Фурсы и Охри? Правильные люди, держащие эту страну,держат капиталы не в гривне.Выборы для них это расходы.Ну как арендная плата и коммуналка за пользование бизнес-площадями.И для этого их негривну надо слить в гривну.
так может они (кому нужно было) уже давно слили? да и вообще некоторые кандидаты может думают, а зачем напрягаться-сливать, все равно за неделю-две до выборов введут чп и отменят выборы
....продукты и овощи лучше импортных,вино , ТОЧНО научимся делать , много предпосылок ! Мясо , без конкуренции . Начну дальше перечислять , от программистов и до конструкторов оружия , вы все равно не поверите .... Программисты вышли из под влияния олигархов ...смотришь и другие подтянутся . Молодежь сейчас очень умная . Им нужна поддержка в виде вот таких заботливых о Украине , как Вы ))))или не нужна .....ПРОСТО ИМ МЕШАТЬ НЕ НАДО . Если бы нашелся бессребрянник, который бы довел до наших людей, что надо ЛЮБИТЬ РОДИНУ, а не деньги , было бы все получше . Почитаешь вас укататься можно.(хотел написать об ос ра ть ся , но редактор не дал )
холява написав:Молодежь сейчас очень умная . Им нужна поддержка в виде вот таких заботливых о Украине , как Вы ))))или не нужна .....ПРОСТО ИМ МЕШАТЬ НЕ НАДО .
А у меня с утра как-то день не удался:коллеги отказались кататься на креслах по коридору.Своему психоператевту ,как траст рекомендовал,рассказываю идею,а он мне -диагноз.Но утешил:всё в порядке,говорит сдвиг есть))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
zРадио написав:В 2008-м без девальвации объявили бы дефолт все субъекты бизнеса с валютными долгами (включая банки), абсолютно все - даже государственные не за что было спасать, едва бы суверенного дефолта избежали...
тогда курс был фиксированный, там где нет гибкости рынка первый же шторм разрушает все постройки. Я за гибкое курсообразование. Пусть в трудные времена курс будет 40 или 50, сократим потребление это нормально, но чтоб потом курс опять вернулся к обоснованным 26 (или ниже). Иначе не будет доверия к гривне с соответствующими последствиями. Ни один инвестор не придёт туда где валюта постоянно падает.
холява написав:Начну дальше перечислять , от программистов и до конструкторов оружия , вы все равно не поверите ....
я указал конкретные примеры когда заниженный курс гривны даёт зелёный свет такому гауну как автобусы Богдан и Эталон. Этот пример не распространяется "на всё на свете".
Откройте глаза (статистику по экспорту) и убедитесь лично в чем мы по факту лучшие. Я вас учить истине не буду, как врач вы должны знать что самообман - защитный механизм и если его разрушить могут быть последствия.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:тогда курс был фиксированный, там где нет гибкости рынка первый же шторм разрушает все постройки. Я за гибкое курсообразование.
Не такой уж и фиксированный. 5,45 -> 5,05 -> 4,6 в преддверии резкой девальвации... Как видите, это ни от чего не страхует. Де факто, это только усугубило давно назревавшую проблему
vitaliian написав:Я за гибкое курсообразование.
Тогда вы просто не можете быть против перманентного ослабления гривны к СКВ на величину премии за риск. Это же элементарная денежная механика, игнорирование которой и подводит нас к периодическим обвалам - если гривневая доходность 15%, а долларовая 5%, то единственным правильным (и рыночным - та самая гибкость) решением будет ослабление гривны на 8,7% (100% - 105%/115%), иначе доллар окажется в дефиците, что бы ситуативно ни показывало табло платежного сальдо. А балансирование спроса и предложения на валюту на межбанке - никакой не рыночный подход, а банальное отсутствие экономической политики и податливость регуляторов перед валютными спекулянтами.
Вот и получается, что от девальвации к девальвации мы накапливаем дефицит валютной позиции с помощью кредитов, уничтожаем собственное прозводство в угоду импортерам, и в итоге все равно вынужденно обваливаем обменный курс, когда дисбаланс достигает величины, которую уже не удержать никакими анаболиками.
Вот эти еже-5-7-летние циклы с периодами банкротств, ценовых шоков и уполовинивания зарплат/пенсий, сменяющихся периодами эфемерной стабильности, вы всерьез считаете лучшим решением, чем перманентное количественное смягчение с управляемой инфляцией?