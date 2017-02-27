RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6336633763386339

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:40

  vitaliian написав:
  Alex2006 написав:Так а смысл? Тот импорт, который привязан к курсу не станет дешевле. А остальное при росте курса точно так же поднимется в цене, пусть и не сразу. Никогда не понимал как можно хотеть роста курса, даже если у тебя доход в баксе. Цены плавно выровняются и плюса не будет, а вот рост криминогенной обстановки из-за обедневшего населения - вот это будет. Итого из "плюсов" - шанс успеть купить что-то на 5-10% дешевле, пока оно не подорожало вслед за курсом
именно, украинские товары быстро подтянутся под новый курс, даже сезонные украинские огурцы с помидорами которые я покупал в 2014 по 5-6 грн/кило сейчас стоят не ниже 25 грн, в чём выигрыш у тех чья зарплата так и осталась на уровне 2014 года? А на сколько подорожали жд билеты, в 5 раз не меньше! коммунальные, медицина и дальше по списку... фотопломба в 2014 была 80-100 грн сейчас 600 и выше! стоимость импортного материала в ней 10%, а подорожала вся услуга.

Почему берутся 5 лет после девала? Выгоду с резкого девала нужно пожинать в первый год. Цены в гривнах не поспевали за ростом курса.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8819
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно.
у нашей инфляции немонетарные причины, даже при стабильном долларе услуги монополий могут подорожать в разы, потому что у нас нет свободного рынка, если что-то незарегулировано законодательно то это регулируется неофициально самими игроками рынка (помните стрелку маршрутчиков в броварах?). При условии умеренной инфляции курс может быть любой, китайцы наштампуют то что станет дорого покупать в Европе, как наштамповали смартфоны по 40-100$.

Идёт к тому что жить в Украине станет дороже чем в Польше. Коррупция дорогое для экономики удовольствие. Платить заставят всех, а не только евроблягеров.

В остальном да я сторонник сильной гривны, поскольку мы импортозависимы (это нужно признать как неизлечимую болезнь) дешёвый импорт- благо для экономики. Товары местного производства неконкурентны из-за монополизации рынка. Смысл всем миром поддерживать то что жить не должно? 20-ти летний спринтер быстрее, комфортнее и экономнее нового автобуса Богдан или Рута. Только в угоду известных монополий эти артефакты существуют. И чем дороже импорт тем меньше Спринтеров и больше Богданов.

Местный инсулин и панкреатин никуда не годится - у нас нет системы защиты потребителя, никто не может наехать на олигарха и заставить его производить качественный продукт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 06.04.16
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:31

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно.
у нашей инфляции немонетарные причины, даже при стабильном долларе услуги монополий могут подорожать в разы, потому что у нас нет свободного рынка, если что-то незарегулировано законодательно то это регулируется неофициально самими игроками рынка (помните стрелку маршрутчиков в броварах?). При условии умеренной инфляции курс может быть любой, китайцы наштампуют то что станет дорого покупать в Европе. Идёт к тому что жить в Украине станет дороже чем в Польше. Коррупция дорогое для экономики удовольствие. Платить заставят всех, а не только евроблягеров.


Хороший аргумент. Но он не вместо, а в дополнение. Именно монетарный рычаг, как ни прискорбно это признавать, спасает нашу экономику от череды банковских, корпоративных и частных дефолтов, в которую ее загоняют коррупция и неумелое администрирование. Эмоционально тяжело согласиться с определением "спасение", потому что жить и вести дела становится тяжелее. Однако ведь нужно рассматривать сценарии не "как стало vs как было", а "как было бы с vs как было бы без". В 2008-м без девальвации объявили бы дефолт все субъекты бизнеса с валютными долгами (включая банки), абсолютно все - даже государственные не за что было спасать, едва бы суверенного дефолта избежали...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:33

  goldfinger написав:
  andrein написав:
  antey1969 написав:При этом "Виктория" Киев готова продавать доллары по 27.72
Интрига

Наличка сопротивляется, а межбанк будут тянуть до 28.50 под слив валюты на выборы.

Плюсую.Фактор важный,нерыночный,чисто политический,местный колорит,так сказать.Какие там денежные агрегаты?О чем лепечут все эти Кухари,Найманы,Фурсы и Охри? Правильные люди, держащие эту страну,держат капиталы не в гривне.Выборы для них это расходы.Ну как арендная плата и коммуналка за пользование бизнес-площадями.И для этого их негривну надо слить в гривну.


так может они (кому нужно было) уже давно слили?
да и вообще некоторые кандидаты может думают, а зачем напрягаться-сливать, все равно за неделю-две до выборов введут чп и отменят выборы :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2421
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:45

vitaliian

Виталик , Вы не любите Украину (((( .

....продукты и овощи лучше импортных,вино , ТОЧНО научимся делать , много предпосылок !
Мясо , без конкуренции .
Начну дальше перечислять , от программистов и до конструкторов оружия , вы все равно не поверите ....
Программисты вышли из под влияния олигархов ...смотришь и другие подтянутся .
Молодежь сейчас очень умная .
Им нужна поддержка в виде вот таких заботливых о Украине , как Вы ))))или не нужна .....ПРОСТО ИМ МЕШАТЬ НЕ НАДО .
Если бы нашелся бессребрянник, который бы довел до наших людей, что надо ЛЮБИТЬ РОДИНУ, а не деньги , было бы все получше .
Почитаешь вас укататься можно.(хотел написать об ос ра ть ся , но редактор не дал )
холява
2
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2683 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:09

  холява написав:Молодежь сейчас очень умная .
Им нужна поддержка в виде вот таких заботливых о Украине , как Вы ))))или не нужна .....ПРОСТО ИМ МЕШАТЬ НЕ НАДО .

А у меня с утра как-то день не удался:коллеги отказались кататься на креслах по коридору.Своему психоператевту ,как траст рекомендовал,рассказываю идею,а он мне -диагноз.Но утешил:всё в порядке,говорит сдвиг есть))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 03.12.14
Подякував: 601 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В 2008-м без девальвации объявили бы дефолт все субъекты бизнеса с валютными долгами (включая банки), абсолютно все - даже государственные не за что было спасать, едва бы суверенного дефолта избежали...
тогда курс был фиксированный, там где нет гибкости рынка первый же шторм разрушает все постройки. Я за гибкое курсообразование. Пусть в трудные времена курс будет 40 или 50, сократим потребление это нормально, но чтоб потом курс опять вернулся к обоснованным 26 (или ниже). Иначе не будет доверия к гривне с соответствующими последствиями. Ни один инвестор не придёт туда где валюта постоянно падает.
  холява написав:Начну дальше перечислять , от программистов и до конструкторов оружия , вы все равно не поверите ....
я указал конкретные примеры когда заниженный курс гривны даёт зелёный свет такому гауну как автобусы Богдан и Эталон. Этот пример не распространяется "на всё на свете".

Откройте глаза (статистику по экспорту) и убедитесь лично в чем мы по факту лучшие. Я вас учить истине не буду, как врач вы должны знать что самообман - защитный механизм и если его разрушить могут быть последствия.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 06.04.16
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:48

vitaliian
ЭОК 31-32, но никак не 26, а тем более ниже.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:52

  vitaliian написав:тогда курс был фиксированный, там где нет гибкости рынка первый же шторм разрушает все постройки. Я за гибкое курсообразование.


Не такой уж и фиксированный. 5,45 -> 5,05 -> 4,6 в преддверии резкой девальвации...
Как видите, это ни от чего не страхует. Де факто, это только усугубило давно назревавшую проблему

  vitaliian написав:Я за гибкое курсообразование.


Тогда вы просто не можете быть против перманентного ослабления гривны к СКВ на величину премии за риск. Это же элементарная денежная механика, игнорирование которой и подводит нас к периодическим обвалам - если гривневая доходность 15%, а долларовая 5%, то единственным правильным (и рыночным - та самая гибкость) решением будет ослабление гривны на 8,7% (100% - 105%/115%), иначе доллар окажется в дефиците, что бы ситуативно ни показывало табло платежного сальдо. А балансирование спроса и предложения на валюту на межбанке - никакой не рыночный подход, а банальное отсутствие экономической политики и податливость регуляторов перед валютными спекулянтами.

Вот и получается, что от девальвации к девальвации мы накапливаем дефицит валютной позиции с помощью кредитов, уничтожаем собственное прозводство в угоду импортерам, и в итоге все равно вынужденно обваливаем обменный курс, когда дисбаланс достигает величины, которую уже не удержать никакими анаболиками.

Вот эти еже-5-7-летние циклы с периодами банкротств, ценовых шоков и уполовинивания зарплат/пенсий, сменяющихся периодами эфемерной стабильности, вы всерьез считаете лучшим решением, чем перманентное количественное смягчение с управляемой инфляцией? :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 07:03

Объем международных резервов Украины на протяжении августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября он составил 29 048,71 долларов.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47787 ... d-dollarov
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6336633763386339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7211 1642680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 07:55
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19812 2492296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 19:25
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120213
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25518)
08.09.2020 06:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.