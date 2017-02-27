Додано: Пон 07 вер, 2020 20:16

zРадио написав: Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно. Я знаю, что вы за дорогую гривну, и по-человечески вас как потребителя понимаю. Но отрицать стратегическую пользу денежного смягчения просто таки невежественно.

у нашей инфляции немонетарные причины, даже при стабильном долларе услуги монополий могут подорожать в разы, потому что у нас нет свободного рынка, если что-то незарегулировано законодательно то это регулируется неофициально самими игроками рынка (помните стрелку маршрутчиков в броварах?). При условии умеренной инфляции курс может быть любой, китайцы наштампуют то что станет дорого покупать в Европе, как наштамповали смартфоны по 40-100$.Идёт к тому что жить в Украине станет дороже чем в Польше. Коррупция дорогое для экономики удовольствие. Платить заставят всех, а не только евроблягеров.В остальном да я сторонник сильной гривны, поскольку мы импортозависимы (это нужно признать как неизлечимую болезнь) дешёвый импорт- благо для экономики. Товары местного производства неконкурентны из-за монополизации рынка. Смысл всем миром поддерживать то что жить не должно? 20-ти летний спринтер быстрее, комфортнее и экономнее нового автобуса Богдан или Рута. Только в угоду известных монополий эти артефакты существуют. И чем дороже импорт тем меньше Спринтеров и больше Богданов.Местный инсулин и панкреатин никуда не годится - у нас нет системы защиты потребителя, никто не может наехать на олигарха и заставить его производить качественный продукт.