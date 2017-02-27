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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6337633863396340

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:10

Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:49

  Ukrainian написав:Объем международных резервов Украины на протяжении августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября он составил 29 048,71 долларов.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47787 ... d-dollarov


ну да - грех было не опубликовать эту красивую циферку, но забыть упомянуть что сразу после этого было выплачено более 2 ярдов по еврооблигациям
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:56

  Hotab написав:Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?


все зависит от политики...если смогут скинуть Лукавого, то ЕС и штаты будут активно помогать (2-3 года минимум)-этот сценарий имеет мало шансов

более реальный вариант, что народ перестанет ходить на работу и в Беларуси остановятся предприятия...вот тогда придется помогать продуктами этим 10 млн гордых людей
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Тогда вы просто не можете быть против перманентного ослабления гривны к СКВ на величину премии за риск. Это же элементарная денежная механика, игнорирование которой и подводит нас к периодическим обвалам - если гривневая доходность 15%, а долларовая 5%, то единственным правильным (и рыночным - та самая гибкость) решением будет ослабление гривны на 8,7% (100% - 105%/115%), иначе доллар окажется в дефиците, что бы ситуативно ни показывало табло платежного сальдо. А балансирование спроса и предложения на валюту на межбанке - никакой не рыночный подход, а банальное отсутствие экономической политики и податливость регуляторов перед валютными спекулянтами.

Вот и получается, что от девальвации к девальвации мы накапливаем дефицит валютной позиции с помощью кредитов, уничтожаем собственное прозводство в угоду импортерам, и в итоге все равно вынужденно обваливаем обменный курс, когда дисбаланс достигает величины, которую уже не удержать никакими анаболиками.

Вот эти еже-5-7-летние циклы с периодами банкротств, ценовых шоков и уполовинивания зарплат/пенсий, сменяющихся периодами эфемерной стабильности, вы всерьез считаете лучшим решением, чем перманентное количественное смягчение с управляемой инфляцией?


я наконец понял в чём наши с вами противоречия. Одно дело перманентно послаблять гривну в периоды когда отток валюты или растущего отрицательного сальдо, другое дело девальвацией (эмиссией) решать системные экономические проблемы, покрывать дефицит бюджета, пенсионного фонда, увеличивать налоговую нагрузку через подакцизные товары и количественный рост ндс (растут цены => увеличиваются сборы по ндс) . Богатые становятся богаче, а бедные беднее.

Не давай голодному хлеб резать.... Инструмент вроде бы один, а последствия очень разные. Девальвации усиливают позиции монополий, у которых из-за массовых банкротств мелкого бизнеса объективно становится больше возможностей. За 30 лет независимости и 4 кратных девала не обанкротилась ни одна монополия. В условиях монополий девальвация только усиливает их позиции, в результате чего нивелируется её терапевтический эффект для экономики. Монополии разгоняют инфляцию (чего стоит кратный рост коммуналки или цен на жд билеты). Гасить инфляцию девальвацией это как тушить пожар керосином, Повторюсь у нашей инфляции не монетарные причины, поэтому монетарными инструментами её не сдержать. В качестве терапии нам девал категорически не подходит.

20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным. Каждое лето я ездил машиной в Крым на 7-10 дней. Лишних денег не было НО НА ВСЁ ХВАТАЛО. Что из вышеперечисленного можно позволить себе сейчас на 150$? Инфляция превратила 150$ в пыль, и 4 девальвации не спасли. Чтобы так жить сейчас на 150$ нужен эквивалент примерно равный 20 тыс грн, то есть курс должен быть 133 грн/$
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 вер, 2020 09:21, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:19

  Hotab написав:Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?


Мороженное у нас подешевеет. :D
И возможно бензин, но это "корпоративная монополия", так что вряд-ли.

А если по существу, мы экспортируем в Беларусь товаров на всего 1,5 млрд. дол., а получаем на 4 млрд., так что почти ничем для нас это экономически не грозит, политические риски на порядок выше.
VALONI
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