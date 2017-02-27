Додано: Вів 08 вер, 2020 08:58

zРадио написав: Тогда вы просто не можете быть против перманентного ослабления гривны к СКВ на величину премии за риск. Это же элементарная денежная механика, игнорирование которой и подводит нас к периодическим обвалам - если гривневая доходность 15%, а долларовая 5%, то единственным правильным (и рыночным - та самая гибкость) решением будет ослабление гривны на 8,7% (100% - 105%/115%), иначе доллар окажется в дефиците, что бы ситуативно ни показывало табло платежного сальдо. А балансирование спроса и предложения на валюту на межбанке - никакой не рыночный подход, а банальное отсутствие экономической политики и податливость регуляторов перед валютными спекулянтами.



Вот и получается, что от девальвации к девальвации мы накапливаем дефицит валютной позиции с помощью кредитов, уничтожаем собственное прозводство в угоду импортерам, и в итоге все равно вынужденно обваливаем обменный курс, когда дисбаланс достигает величины, которую уже не удержать никакими анаболиками.



Вот эти еже-5-7-летние циклы с периодами банкротств, ценовых шоков и уполовинивания зарплат/пенсий, сменяющихся периодами эфемерной стабильности, вы всерьез считаете лучшим решением, чем перманентное количественное смягчение с управляемой инфляцией? Тогда вы просто не можете быть против перманентного ослабления гривны к СКВ на величину премии за риск. Это же элементарная денежная механика, игнорирование которой и подводит нас к периодическим обвалам - если гривневая доходность 15%, а долларовая 5%, то единственным правильным (и рыночным - та самая гибкость) решением будет ослабление гривны на 8,7% (100% - 105%/115%), иначе доллар окажется в дефиците, что бы ситуативно ни показывало табло платежного сальдо. А балансирование спроса и предложения на валюту на межбанке - никакой не рыночный подход, а банальное отсутствие экономической политики и податливость регуляторов перед валютными спекулянтами.Вот и получается, что от девальвации к девальвации мы накапливаем дефицит валютной позиции с помощью кредитов, уничтожаем собственное прозводство в угоду импортерам, и в итоге все равно вынужденно обваливаем обменный курс, когда дисбаланс достигает величины, которую уже не удержать никакими анаболиками.Вот эти еже-5-7-летние циклы с периодами банкротств, ценовых шоков и уполовинивания зарплат/пенсий, сменяющихся периодами эфемерной стабильности, вы всерьез считаете лучшим решением, чем перманентное количественное смягчение с управляемой инфляцией?

я наконец понял в чём наши с вами противоречия. Одно дело перманентно послаблять гривну в периоды когда отток валюты или растущего отрицательного сальдо, другое дело девальвацией (эмиссией) решать системные экономические проблемы, покрывать дефицит бюджета, пенсионного фонда, увеличивать налоговую нагрузку через подакцизные товары и количественный рост ндс (растут цены => увеличиваются сборы по ндс) . Богатые становятся богаче, а бедные беднее.Не давай голодному хлеб резать.... Инструмент вроде бы один, а последствия очень разные. Девальвации усиливают позиции монополий, у которых из-за массовых банкротств мелкого бизнеса объективно становится больше возможностей. За 30 лет независимости и 4 кратных девала не обанкротилась ни одна монополия. В условиях монополий девальвация только усиливает их позиции, в результате чего нивелируется её терапевтический эффект для экономики. Монополии разгоняют инфляцию (чего стоит кратный рост коммуналки или цен на жд билеты). Гасить инфляцию девальвацией это как тушить пожар керосином, Повторюсь у нашей инфляции не монетарные причины, поэтому монетарными инструментами её не сдержать. В качестве терапии нам девал категорически не подходит.20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным. Каждое лето я ездил машиной в Крым на 7-10 дней. Лишних денег не было НО НА ВСЁ ХВАТАЛО. Что из вышеперечисленного можно позволить себе сейчас на 150$? Инфляция превратила 150$ в пыль, и 4 девальвации не спасли. Чтобы так жить сейчас на 150$ нужен эквивалент примерно равный 20 тыс грн, то есть курс должен быть 133 грн/$