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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:10
Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?
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Hotab
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:49
ну да - грех было не опубликовать эту красивую циферку, но забыть упомянуть что сразу после этого было выплачено более 2 ярдов по еврооблигациям
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Vitalych-new
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:56
Hotab написав:
Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?
все зависит от политики...если смогут скинуть Лукавого, то ЕС и штаты будут активно помогать (2-3 года минимум)-этот сценарий имеет мало шансов
более реальный вариант, что народ перестанет ходить на работу и в Беларуси остановятся предприятия...вот тогда придется помогать продуктами этим 10 млн гордых людей
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:58
zРадио написав:
Тогда вы просто не можете быть против перманентного ослабления гривны к СКВ на величину премии за риск. Это же элементарная денежная механика, игнорирование которой и подводит нас к периодическим обвалам - если гривневая доходность 15%, а долларовая 5%, то единственным правильным (и рыночным - та самая гибкость) решением будет ослабление гривны на 8,7% (100% - 105%/115%), иначе доллар окажется в дефиците, что бы ситуативно ни показывало табло платежного сальдо. А балансирование спроса и предложения на валюту на межбанке - никакой не рыночный подход, а банальное отсутствие экономической политики и податливость регуляторов перед валютными спекулянтами.
Вот и получается, что от девальвации к девальвации мы накапливаем дефицит валютной позиции с помощью кредитов, уничтожаем собственное прозводство в угоду импортерам, и в итоге все равно вынужденно обваливаем обменный курс, когда дисбаланс достигает величины, которую уже не удержать никакими анаболиками.
Вот эти еже-5-7-летние циклы с периодами банкротств, ценовых шоков и уполовинивания зарплат/пенсий, сменяющихся периодами эфемерной стабильности, вы всерьез считаете лучшим решением, чем перманентное количественное смягчение с управляемой инфляцией?
я наконец понял в чём наши с вами противоречия. Одно дело перманентно послаблять гривну в периоды когда отток валюты или растущего отрицательного сальдо, другое дело девальвацией (эмиссией) решать системные экономические проблемы, покрывать дефицит бюджета, пенсионного фонда, увеличивать налоговую нагрузку через подакцизные товары и количественный рост ндс (растут цены => увеличиваются сборы по ндс) . Богатые становятся богаче, а бедные беднее.
Не давай голодному хлеб резать.... Инструмент вроде бы один, а последствия очень разные. Девальвации усиливают позиции монополий, у которых из-за массовых банкротств мелкого бизнеса объективно становится больше возможностей. За 30 лет независимости и 4 кратных девала не обанкротилась ни одна монополия. В условиях монополий девальвация только усиливает их позиции, в результате чего нивелируется её терапевтический эффект для экономики. Монополии разгоняют инфляцию (чего стоит кратный рост коммуналки или цен на жд билеты). Гасить инфляцию девальвацией это как тушить пожар керосином, Повторюсь у нашей инфляции не монетарные причины, поэтому монетарными инструментами её не сдержать. В качестве терапии нам девал категорически не подходит.
20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным. Каждое лето я ездил машиной в Крым на 7-10 дней. Лишних денег не было НО НА ВСЁ ХВАТАЛО. Что из вышеперечисленного можно позволить себе сейчас на 150$? Инфляция превратила 150$ в пыль, и 4 девальвации не спасли. Чтобы так жить сейчас на 150$ нужен эквивалент примерно равный 20 тыс грн, то есть курс должен быть 133 грн/$
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 08 вер, 2020 09:21, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:19
Hotab написав:
Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?
Мороженное у нас подешевеет.
И возможно бензин, но это "корпоративная монополия", так что вряд-ли.
А если по существу, мы экспортируем в Беларусь товаров на всего 1,5 млрд. дол., а получаем на 4 млрд., так что почти ничем для нас это экономически не грозит, политические риски на порядок выше.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:37
Hotab написав:
Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?
главная задача сейчас у наших соседей довести страну "до ручки" и устроить аншлюз повторение а-ля Крым часть вторая или 1939 год лайт.
Расширение границ воинствующего соседа потеря надежного партнера по ВЭД ничего хорошего однозначно, бензин+удобрения+продукция машиностроения то что мы потеряем
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:48
VALONI написав:
А если по существу, мы экспортируем в Беларусь товаров на всего 1,5 млрд. дол., а получаем на 4 млрд., так что почти ничем для нас это экономически не грозит, политические риски на порядок выше.
Ну РБ продаёт нам то чем РФ любит шантажировать. Те же нефтепродукты...про ручеёк украинской санкционки что едет в РФ через РБ наверное не стоит упоминать.
Вообщем, хорошего ничего не будет.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:54
Vitalych-new написав:
ну да - грех было не опубликовать эту красивую циферку
, но забыть упомянуть что сразу после этого было выплачено более 2 ярдов по еврооблигациям
І ще важливе питання:- скільки там реально грошей, які якщо що можна продати на міжбанку
Дуже сумніваюсь, що всі 27 ярдів...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:56
change_pm написав: Vitalych-new написав:
ну да - грех было не опубликовать эту красивую циферку
, но забыть упомянуть что сразу после этого было выплачено более 2 ярдов по еврооблигациям
І ще важливе питання:- скільки там реально грошей, які якщо що можна продати на міжбанку
Дуже сумніваюсь, що всі 27 ярдів...
думаю, что мгновенно ликвидных маловато, но самое главное - бОльшая часть резервов заёмная
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:07
sailed написав:
Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.
Много раз.
Пример - банк "Крещатик". Завалили за один день, на ровном месте.
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