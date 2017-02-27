sailed написав:Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.
Много раз. Пример - банк "Крещатик". Завалили за один день, на ровном месте.
А кроме Крещатика?
Про Крещатик писали задолго до его падения. Вопрос про увеличение капитала обсуждался несколько месяцев. Хотели вынудить Киевраду залить в него деньги. Причем на Киевраду планировали повесть основные расходы. Когда киеврада окончательно отказалась, вот тогда и ввели временную администрацию.
sailed написав:Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.
Много раз. Пример - банк "Крещатик". Завалили за один день, на ровном месте.
Та канєшна ... "на ровном мєстє" ....
У Фонді гарантування зазначають, що тільки за чотири дні на початку квітня 2016 року кредитний портфель інсайдерських кредитів, які переважно були видані компаніям, що входили до підконтрольних акціонерам Київської інвестиційної групи та групи "Форум", зменшився на 880 млн грн, з 3,29 млрд грн до 2,41 млрд грн.
За вказаний період банк провів низку операцій, спрямованих на швидке згортання кредитного портфелю групи КІГ з метою вивільнення з-під забезпечення високоліквідного майна (цілісних майнових комплексів та земельних ділянок).
Погашення заборгованості відбувалось шляхом перерахування залишків з поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, у тому числі надання поворотної фінансової допомоги від комунальних підприємств та інших підприємств групи КІГ.
У подальшому перераховані кошти накопичувались на поточних рахунках двох підприємств групи КІГ, а саме ТОВ "КУА "Авалон" та ПрАТ "Агрофірма "Троянда", після чого направлялись на рахунки підприємств групи КІГ, що мали кредитну заборгованість і високоліквідне забезпечення з призначенням платежу "Фінансова допомога".
Проводились операції з схемного погашення кредитів, які були видані групі пов'язаних осіб - "Форум".
Банк купував сміттєві цінні папери. Компанії, що їх продавали, отримані кошти спрямовували в статутний капітал новостворених підприємств.
Саме з ними банк укладав договори про відступлення права вимоги за раніше наданими кредитами пов'язаним особам із зняттям обтяжень з заставленого майна. Кошти повертались до банку, як оплата за вказані договори відступлення права вимоги.
Ще одна схема виведення коштів з банку Хрещатик - кредитування пов'язаних осіб на придбання будівельного обладнання у одного нерезидента - Alesio Universal S.A. Tortola, British Virgin Island.
Загальна сума отриманих кредитних коштів становила 31,3 млн дол.
Не зважаючи на те, що оплата була здійснена авансом, жоден з укладених контрактів не був виконаний.
Завдяки шахрайським діям ці операції були зняті з валютного контролю.
Валюта повернулася на рахунки пов'язаних осіб в іншому банку і була конвертована у гривню, та перерахована на підставну компанію.
vitaliian написав:В качестве терапии нам девал категорически не подходит.
20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным. Каждое лето я ездил машиной в Крым на 7-10 дней. Лишних денег не было НО НА ВСЁ ХВАТАЛО. Что из вышеперечисленного можно позволить себе сейчас на 150$? Инфляция превратила 150$ в пыль, и 4 девальвации не спасли. Чтобы так жить сейчас на 150$ нужен эквивалент примерно равный 20 тыс грн, то есть курс должен быть 133 грн/$
Вы остались с гривной при уходящем на зиму поезде. Хаете доллар, утверждая, что инфляция за 20 лет его обесценила. А во сколько за 20 лет обесценилась гривна?
vitaliian написав:20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным.
На $150 і зараз можно знімати конуру у хрущобах, їсти у ригалівках та їздити на 20-річній таратайці.
Про модний одяг - розважило. Мабуть вдягалися виключно в louisvuitton, nike. та gucci.
А в чарівному місті Долярчика, де скоро будуть давати іпотеку під 10% курс долара такий 69/75
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zzzzzz написав:Про Крещатик писали задолго до его падения. Вопрос про увеличение капитала обсуждался несколько месяцев. Хотели вынудить Киевраду залить в него деньги. Причем на Киевраду планировали повесть основные расходы. Когда киеврада окончательно отказалась, вот тогда и ввели временную администрацию.
спасибо за полит-инфрмацию, садись, пять. ты, как всегда, просто мастер))) вопрос был не в этом.
sailed написав:Ну давайте будем реалистами, хоть раз банк падал без причины и прелюдии? Прежде чем начинаются проблемы, поступает много сигналов вокруг, в СМИ и не только. А дальше начинаются проблемы. И как только есть такие сигналы, тогда да, стоит задуматься, куда перепрятать сало и не держать больше фонды.
Много раз. Пример - банк "Крещатик". Завалили за один день, на ровном месте.
А кроме Крещатика?
Юнисон банк. Долго предупреждали и положили в один момент из-за структуры собственников. Выплату по ФГ получал в том же отделении, где оформлял карту. Первый и единственный раз в моей праутике выплату производил банк в который ввели ВА.
Искатель написав:...Завалили за один день, на ровном месте.
А кроме Крещатика?
Юнисон банк. Долго предупреждали и положили в один момент из-за структуры собственников. Выплату по ФГ получал в том же отделении, где оформлял карту. Первый и единственный раз в моей праутике выплату производил банк в который ввели ВА.