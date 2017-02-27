У Фонді гарантування зазначають, що тільки за чотири дні на початку квітня 2016 року кредитний портфель інсайдерських кредитів, які переважно були видані компаніям, що входили до підконтрольних акціонерам Київської інвестиційної групи та групи "Форум", зменшився на 880 млн грн, з 3,29 млрд грн до 2,41 млрд грн.



За вказаний період банк провів низку операцій, спрямованих на швидке згортання кредитного портфелю групи КІГ з метою вивільнення з-під забезпечення високоліквідного майна (цілісних майнових комплексів та земельних ділянок).



Погашення заборгованості відбувалось шляхом перерахування залишків з поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, у тому числі надання поворотної фінансової допомоги від комунальних підприємств та інших підприємств групи КІГ.



У подальшому перераховані кошти накопичувались на поточних рахунках двох підприємств групи КІГ, а саме ТОВ "КУА "Авалон" та ПрАТ "Агрофірма "Троянда", після чого направлялись на рахунки підприємств групи КІГ, що мали кредитну заборгованість і високоліквідне забезпечення з призначенням платежу "Фінансова допомога".



Проводились операції з схемного погашення кредитів, які були видані групі пов'язаних осіб - "Форум".



Банк купував сміттєві цінні папери. Компанії, що їх продавали, отримані кошти спрямовували в статутний капітал новостворених підприємств.



Саме з ними банк укладав договори про відступлення права вимоги за раніше наданими кредитами пов'язаним особам із зняттям обтяжень з заставленого майна. Кошти повертались до банку, як оплата за вказані договори відступлення права вимоги.



Ще одна схема виведення коштів з банку Хрещатик - кредитування пов'язаних осіб на придбання будівельного обладнання у одного нерезидента - Alesio Universal S.A. Tortola, British Virgin Island.



Загальна сума отриманих кредитних коштів становила 31,3 млн дол.



Не зважаючи на те, що оплата була здійснена авансом, жоден з укладених контрактів не був виконаний.



Завдяки шахрайським діям ці операції були зняті з валютного контролю.



Валюта повернулася на рахунки пов'язаних осіб в іншому банку і була конвертована у гривню, та перерахована на підставну компанію.