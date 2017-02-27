Додано: Вів 08 вер, 2020 11:10

"Неожиданно" валили разве что кептивы, типа "Вектора", "Гринбанка", "Смартбанка" и т.п.



Но я не знаю, для кого их банкротство было "неожиданностью", ведь не нужно объяснять, чем эти банки занимались. И находились в "зоне рискованного земледелия"



При этом многие из них выплатили ВСЕ очереди (10), и даже после этого остались средства и имущество



"Абсолютно неожиданным" не было ни одно банкротство (отзыв лицензии). Везде были "звоночки"

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте