Вкладчик1234 написав:"Абсолютно неожиданным" не было ни одно банкротство (отзыв лицензии). Везде были "звоночки"
Вот-вот, об этом я и писал. Когда есть звоночки, лучше вывести СЕПом в другой банк и спать спокойно. Когда с приватом начались качели по национализации, я машину себе новую купил. Да, всё обошлось в тот раз, но зачем так рисковать.
Zebra написав:Вы остались с гривной при уходящем на зиму поезде. Хаете доллар, утверждая, что инфляция за 20 лет его обесценила. А во сколько за 20 лет обесценилась гривна?
не смешите, чтобы украинская инфляция обесценила доллар... )) кишка тонка. я хаю монетарные методы борьбы с инфляцией, которые продвигает zрадио. инфляцию гривны даже считать не хочу, она космическая.
гривна была пристроена на неразрывных депозитах 17,5%, которые покрывали курсовые риски. После падения ставок гривна - токсичный актив, когда закончатся депозиты буду рассматривать другие инструменты. Я не фанат гривны просто при стабильном курсе 17,5% была неплохая доходность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 вер, 2020 11:35, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Вышли данные по объемам за пятницу и текущий анализ ликвидности.
В пятницу все "лишние" объемы валюты выкупил НацБанк, 11.5 млн. дол. за пятницу и собственно это был и весь объем за прошлую неделю.
НБУ продолжает ставить биды все выше и выше, чем однозначно сигнализирует рынку об ожидаемых уровнях обменного курса. Вчера НБУ пытался купить по 27.73, но уже никто ничего ему не продал
Сегодня день начался с аномально низких уровней ликвидности как для вторника - 40,2 млрд. на корсчетах, очевидно значительных объемов операций не ожидается, по крайней мере утром, т.к. 8 млрд. ликвидности ушло в овернайты, еще 2.7 млрд. забрало казначейство (на выплату зарплат бюджетникам?).
Соответственно, даже небольшие объемы спроса на валюту могут качнуть курс, что мы как раз и наблюдаем.