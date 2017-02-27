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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6340634163426343>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:10

"Неожиданно" валили разве что кептивы, типа "Вектора", "Гринбанка", "Смартбанка" и т.п.

Но я не знаю, для кого их банкротство было "неожиданностью", ведь не нужно объяснять, чем эти банки занимались. И находились в "зоне рискованного земледелия"

При этом многие из них выплатили ВСЕ очереди (10), и даже после этого остались средства и имущество

"Абсолютно неожиданным" не было ни одно банкротство (отзыв лицензии). Везде были "звоночки"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:21

  Вкладчик1234 написав:"Абсолютно неожиданным" не было ни одно банкротство (отзыв лицензии). Везде были "звоночки"

Вот-вот, об этом я и писал. Когда есть звоночки, лучше вывести СЕПом в другой банк и спать спокойно. Когда с приватом начались качели по национализации, я машину себе новую купил. Да, всё обошлось в тот раз, но зачем так рисковать.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Вы остались с гривной при уходящем на зиму поезде. Хаете доллар, утверждая, что инфляция за 20 лет его обесценила. А во сколько за 20 лет обесценилась гривна?
не смешите, чтобы украинская инфляция обесценила доллар... )) кишка тонка.
я хаю монетарные методы борьбы с инфляцией, которые продвигает zрадио.
инфляцию гривны даже считать не хочу, она космическая.

гривна была пристроена на неразрывных депозитах 17,5%, которые покрывали курсовые риски. После падения ставок гривна - токсичный актив, когда закончатся депозиты буду рассматривать другие инструменты. Я не фанат гривны просто при стабильном курсе 17,5% была неплохая доходность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 вер, 2020 11:35, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра до низу підем?
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sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:37

  sailed написав:Завтра до низу підем?
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С какой радости? Ближайшую неделю поводов "для вниз" не наблюдается.
Хотя многим хочется... Ну,то такое.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:39

Вышли данные по объемам за пятницу и текущий анализ ликвидности.

В пятницу все "лишние" объемы валюты выкупил НацБанк, 11.5 млн. дол. за пятницу и собственно это был и весь объем за прошлую неделю.

НБУ продолжает ставить биды все выше и выше, чем однозначно сигнализирует рынку об ожидаемых уровнях обменного курса. Вчера НБУ пытался купить по 27.73, но уже никто ничего ему не продал :D

Сегодня день начался с аномально низких уровней ликвидности как для вторника - 40,2 млрд. на корсчетах, очевидно значительных объемов операций не ожидается, по крайней мере утром, т.к. 8 млрд. ликвидности ушло в овернайты, еще 2.7 млрд. забрало казначейство (на выплату зарплат бюджетникам?).

Соответственно, даже небольшие объемы спроса на валюту могут качнуть курс, что мы как раз и наблюдаем.

Межбанк плавно колебается вокруг 27.80.


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VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:44

  Искатель написав:
  sailed написав:Завтра до низу підем?
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С какой радости? Ближайшую неделю поводов "для вниз" не наблюдается.
Хотя многим хочется... Ну,то такое.


Ну бурный рост тоже закончился. Может вчера-сгодня локальные хаи были, а дальше припадём. Ну посмотрим. Держу руку на пульсе, как только вниз на 5 коп, сольюсь немного (гривна нужна).
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Я не фанат гривны просто при стабильном курсе 17,5% была неплохая доходность.
Заслуженная с точки зрения дел в экономике?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:С какой радости? Ближайшую неделю поводов "для вниз" не наблюдается.
Хотя многим хочется... Ну,то такое.

видимо прошлый год многим не дает покоя :)
вот и ждут от моря погоды

27.70-27.75/27.79-27.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:02

  sailed написав:Завтра до низу підем?
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да мы то и вверх толком не ходили.

ЗЕ команда бесплатно покрутила денежки открывших депозиты по 23-25/$ год назад.

но денежная масса с тех пор выросла на треть, станок пыхтит во всю :roll:

https://img.take-profit.org/graphs/indi ... 4-2020.png
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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