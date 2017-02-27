RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6340634163426343

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:11



Монета, сбросьте, пож-ста ссылку на текстовку к этому графику
а то фейковым выглядит сам график
ведь напечатали мизер за последние два года, а на графике денежная масса ту зе мун выглядит
фейковый график
Yuri_61
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:21

  Yuri_61 написав:


Монета, сбросьте, пож-ста ссылку на текстовку к этому графику
а то фейковым выглядит сам график
ведь напечатали мизер за последние два года, а на графике денежная масса ту зе мун выглядит
фейковый график
сам график на сайте take-profit.org

[18:25 11 августа 2020 года ]

Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% — до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

https://ukrrudprom.com/news/Denegnaya_m ... na_36.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 26.06.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:24

Yuri_61

Здравствуйте .

Уважаемый Монета , я очень Вас Прошу не отказать Юрию 61 .

Продажи по городу от 27,85 до 27,95.
Укргаз продажа -27,80
холява
2
 
Повідомлень: 2947
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По размеру ВВП на душу населения Украина между Палестиной и Гватемалой...
всего 3225 долларов на человека...
Yuri_61
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:31

  vitaliian написав: Я не фанат гривны просто при стабильном курсе 17,5% была неплохая доходность.


О, вот видите - в вас заговорило хомячье счастье ))) И это ни в коем случае не претензия. Прекрасно вас понимаю и сам зарабатывал до 2019-го (после - сочел за риск).

Но всего один маленький, но правильный вопрос поставит вас в тупик - кто вам эти деньги заработал? Какой экономический субъект оплатил этот праздник жизни (17,5% годовых в долларе), если ни долларовый ВВП, ни экспорт не растут уже без малого 15 лет? :roll: :roll: :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7297
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:36

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0513(0,0204). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 5,13 копійки за добу. Це більше ніж в 2,5 рази скоріше ніж росло тижнем раніше.
Росло увесь тиждень. У пʼятницю НБУ безсоромно ще й підштовхнув вгору своєю купівлею :mrgreen:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0067(+0,0072). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,67 копійки за добу. Це знову на 5 сотих копійки повільніше. Потяг собі йде і йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1548,1291(1511,3686) млн. долярів. Трошки підросли. Та робочий тиждень повний і на добу довший за попередній. Середні оберти за тиждень впали і склали 309,63(377,84) млн.дол. Впали. При сталому падінні гривні увесь тиждень почали притримувати продаж валюти, а недолугі купівлі НБУ тільки й підтримують падіння обсягів. Невже НБУ не розуміє що своїми діями він сповільнює бізнес активність на теренах України? Знову дійшло до того, що середні за добу оберти меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,04(360,55) млн. грн., які теж, зрозуміло, впалили. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,7979(27,6007) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,3794(26,3460) грн./дол. І це на 1,42(1,25) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,38(4,76) відсотка. Виросли!

Доляр по року перекуплено на 1,42 гривні! Якщо перекуплено, та ще й штучно завдяки НБУ, то я по троху продаю. Приход в долярі йде на життя.

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,6492 (27,4394) грн./$. ВИРОСЛИ. Ростемо третій тиждень поспіль і девʼять днів без зупинок, за що "подякуємо" рідному НБУ :evil:

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,6492 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
2
2
10
  #<1 ... 6340634163426343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s0v7a, Yuri_61 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7212 1642914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 11:32
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19812 2492645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 19:25
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120277
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.