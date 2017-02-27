Монета, сбросьте, пож-ста ссылку на текстовку к этому графику а то фейковым выглядит сам график ведь напечатали мизер за последние два года, а на графике денежная масса ту зе мун выглядит фейковый график
Монета, сбросьте, пож-ста ссылку на текстовку к этому графику а то фейковым выглядит сам график ведь напечатали мизер за последние два года, а на графике денежная масса ту зе мун выглядит фейковый график
сам график на сайте take-profit.org
[18:25 11 августа 2020 года ]
Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% — до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
vitaliian написав: Я не фанат гривны просто при стабильном курсе 17,5% была неплохая доходность.
О, вот видите - в вас заговорило хомячье счастье ))) И это ни в коем случае не претензия. Прекрасно вас понимаю и сам зарабатывал до 2019-го (после - сочел за риск).
Но всего один маленький, но правильный вопрос поставит вас в тупик - кто вам эти деньги заработал? Какой экономический субъект оплатил этот праздник жизни (17,5% годовых в долларе), если ни долларовый ВВП, ни экспорт не растут уже без малого 15 лет?
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0513(0,0204). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 5,13 копійки за добу. Це більше ніж в 2,5 рази скоріше ніж росло тижнем раніше. Росло увесь тиждень. У пʼятницю НБУ безсоромно ще й підштовхнув вгору своєю купівлею
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0067(+0,0072). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,67 копійки за добу. Це знову на 5 сотих копійки повільніше. Потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1548,1291(1511,3686) млн. долярів. Трошки підросли. Та робочий тиждень повний і на добу довший за попередній. Середні оберти за тиждень впали і склали 309,63(377,84) млн.дол. Впали. При сталому падінні гривні увесь тиждень почали притримувати продаж валюти, а недолугі купівлі НБУ тільки й підтримують падіння обсягів. Невже НБУ не розуміє що своїми діями він сповільнює бізнес активність на теренах України? Знову дійшло до того, що середні за добу оберти меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,04(360,55) млн. грн., які теж, зрозуміло, впалили. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,7979(27,6007) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,3794(26,3460) грн./дол. І це на 1,42(1,25) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,38(4,76) відсотка. Виросли!
Доляр по року перекуплено на 1,42 гривні! Якщо перекуплено, та ще й штучно завдяки НБУ, то я по троху продаю. Приход в долярі йде на життя.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,6492 (27,4394) грн./$. ВИРОСЛИ. Ростемо третій тиждень поспіль і девʼять днів без зупинок, за що "подякуємо" рідному НБУ
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,6492 грн./дол.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.