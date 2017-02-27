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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6341634263436344>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:11



Монета, сбросьте, пож-ста ссылку на текстовку к этому графику
а то фейковым выглядит сам график
ведь напечатали мизер за последние два года, а на графике денежная масса ту зе мун выглядит
фейковый график
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:21

  Yuri_61 написав:


Монета, сбросьте, пож-ста ссылку на текстовку к этому графику
а то фейковым выглядит сам график
ведь напечатали мизер за последние два года, а на графике денежная масса ту зе мун выглядит
фейковый график
сам график на сайте take-profit.org

[18:25 11 августа 2020 года ]

Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% — до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

https://ukrrudprom.com/news/Denegnaya_m ... na_36.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:24

Yuri_61

Здравствуйте .

Уважаемый Монета , я очень Вас Прошу не отказать Юрию 61 .

Продажи по городу от 27,85 до 27,95.
Укргаз продажа -27,80
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:31

  vitaliian написав: Я не фанат гривны просто при стабильном курсе 17,5% была неплохая доходность.


О, вот видите - в вас заговорило хомячье счастье ))) И это ни в коем случае не претензия. Прекрасно вас понимаю и сам зарабатывал до 2019-го (после - сочел за риск).

Но всего один маленький, но правильный вопрос поставит вас в тупик - кто вам эти деньги заработал? Какой экономический субъект оплатил этот праздник жизни (17,5% годовых в долларе), если ни долларовый ВВП, ни экспорт не растут уже без малого 15 лет? :roll: :roll: :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:36

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0513(0,0204). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 5,13 копійки за добу. Це більше ніж в 2,5 рази скоріше ніж росло тижнем раніше.
Росло увесь тиждень. У пʼятницю НБУ безсоромно ще й підштовхнув вгору своєю купівлею :mrgreen:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0067(+0,0072). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,67 копійки за добу. Це знову на 5 сотих копійки повільніше. Потяг собі йде і йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1548,1291(1511,3686) млн. долярів. Трошки підросли. Та робочий тиждень повний і на добу довший за попередній. Середні оберти за тиждень впали і склали 309,63(377,84) млн.дол. Впали. При сталому падінні гривні увесь тиждень почали притримувати продаж валюти, а недолугі купівлі НБУ тільки й підтримують падіння обсягів. Невже НБУ не розуміє що своїми діями він сповільнює бізнес активність на теренах України? Знову дійшло до того, що середні за добу оберти меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,04(360,55) млн. грн., які теж, зрозуміло, впалили. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,7979(27,6007) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,3794(26,3460) грн./дол. І це на 1,42(1,25) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,38(4,76) відсотка. Виросли!

Доляр по року перекуплено на 1,42 гривні! Якщо перекуплено, та ще й штучно завдяки НБУ, то я по троху продаю. Приход в долярі йде на життя.

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,6492 (27,4394) грн./$. ВИРОСЛИ. Ростемо третій тиждень поспіль і девʼять днів без зупинок, за що "подякуємо" рідному НБУ :evil:

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,6492 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Монета привёл неправильный график динамики денежной массы в Украине. Всё нет так плохо на самом деле с эмиссией гривны за последние 7 лет. ЕС и США в разы больше динамика роста денежной массы.
Из Википедии:
Період M0 M1 M2 M3 Грошова база
2019 384366 770043 1435221 1438311 477491
2018 363629 671285 1273772 1277635 435798
2017 332546 601631 1208557 1208859 399057
2016 314392 529928 1102391 1102700 381575
2015 282673 472217 993812 994062 336000
2014 282947 435475 955349 956728 333194
2013 237777 383821 906236 908994 307139
2012 203245 323225 771126 773199 255283
2011 192665 311047 681801 685515 239885
2010 182990 289894 596841 597872 225692
2009 157029 233748 484772 487298 194965
2008 154759 225127 512527 515727 186671
2007 111119 181665 391273 396156 141901
2006 74984 123276 259413 261063 97214
2005 60231 98573 193145 194071 82760
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:02

Валютный рынок - ОВГЗ

Коллеги по курсообразованию и валютным ОВГЗ,
для того что бы исключить влияние последнего на курс,
может стоить Минфину не продавать долар и выкупать потом,
а сделать кредит в грн от НБУ под залог этих долларов.
Доллары лежат на корсчете как резерв, валютных рисков для страны нет.
И влияние долларовой массы при размещении ОВГЗ нивелируется.
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:03

  Yuri_61 написав:Монета привёл неправильный график динамики денежной массы в Украине. Всё нет так плохо на самом деле с эмиссией гривны за последние 7 лет. ЕС и США в разы больше динамика роста денежной массы.
Из Википедии:
Період M0 M1 M2 M3 Грошова база
2019 384366 770043 1435221 1438311 477491

а что неправильного? и к чему эта история с 2005г?

я уже давно пишу, что ежемесячный рост денежной массы по ~3% при нулевой инфляции приводит к тому что мы видели в 2015г. Это бомба с кратной просадкой.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 08 вер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Но всего один маленький, но правильный вопрос поставит вас в тупик - кто вам эти деньги заработал? Какой экономический субъект оплатил этот праздник жизни (17,5% годовых в долларе), если ни долларовый ВВП, ни экспорт не растут уже без малого 15 лет?
в чём тупик? 1. инфляция 2. риски девальвации. Кто на моих деньгах заработал не знаю, но я защитил н-нную сумму от инфляции, что строго говоря заработком не является, поскольку на год замороженные деньги лишили меня каких-то благ, а возможно и дополнительного дохода превышающего % по депозиту. Например я мог купить доллары па 24.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?
eduard_k
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