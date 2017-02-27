Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати? Наприклад на таку - "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні? 1) Майже ніяк 2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00 3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным.
На $150 і зараз можно знімати конуру у хрущобах, їсти у ригалівках та їздити на 20-річній таратайці.
Про модний одяг - розважило. Мабуть вдягалися виключно в louisvuitton, nike. та gucci.