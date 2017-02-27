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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6341634263436344

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:28

  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:43

Модератори є на форумі?)))

Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
1) Майже ніяк
2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:58

  bolex написав:
  vitaliian написав:20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным.


На $150 і зараз можно знімати конуру у хрущобах, їсти у ригалівках та їздити на 20-річній таратайці.

Про модний одяг - розважило. Мабуть вдягалися виключно в louisvuitton, nike. та gucci.

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/250.html
машина не входить в кошторис
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:02

  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?


Эдик, Здравствуйте !
Не психуйте !

Я сам не приверженец остаться в гривне , но сейчас надо аккуратно .
Вчера ПУМб по 27.75 хватал , сегодня по 27 . 50 еле соглашается .

Не спешите , все впереди , про 27,40 сомневаюсь , а вот 27.50 ...

Зелень же знаете какая вредная , откупленная не по тому курсу , как гнойный уретрит.....

Все будет хорошо .
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