Додано: Вів 08 вер, 2020 13:43

Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?

Наприклад на таку

- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?

1) Майже ніяк

2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00

3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00