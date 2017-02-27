Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:28
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:43
Модератори є на форумі?)))
Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
1) Майже ніяк
2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:58
машина не входить в кошторис
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:02
Эдик, Здравствуйте !
Не психуйте !
Я сам не приверженец остаться в гривне , но сейчас надо аккуратно .
Вчера ПУМб по 27.75 хватал , сегодня по 27 . 50 еле соглашается .
Не спешите , все впереди , про 27,40 сомневаюсь , а вот 27.50 ...
Зелень же знаете какая вредная , откупленная не по тому курсу , как гнойный уретрит.....
Все будет хорошо .
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що, вже взяли 28? Може я щось пропустив
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:17
Давно пишешь, а думать не любишь.
Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют? Может они не дураки и всё синхронно? Что тогда с предполагаемой кратной просадкой?
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:20
Долярчик
Что-то давно скринов депозитов не было,что случилось,с вами всё хорошо?
Может и настало время для коррекции по паре доллар гривна,тем более в миру доллар пошёл в наступление,обычно у нас всё в противоходе,выходит пора гривне пару десятков копеек отыграть.
Хотя я лично сомневаюсь,что это верная гипотеза)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:21
Влиятельный человек ,все таки ответили ......))))))
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:25
Не думаю, що ремені безпеки потрібно пристібати. Ми вже мали змогу пересвідчитись, що різкі коливання валют - не вигідні нікому. Ні державі, ні пересічному ні експортерам ні імпортерам. А от плавна девальвація на даному етапі та в даний час не є чимось таким, що вимагає протидій. Під плавною, я розумію девальвацію до 3-5% у проміжку 6-8 тижнів. Таким чином якщо не буде форс-мажорів, то вище 29,0-29,5 грн/дол до нового року не повинно бути.
Інше питання, що на мою суб'єктивну точку зору, ми ще не торкнулись дна у діловій активності та стані справ у державних фінансах. А відповідно не можемо усвідомити всіх факторів які нас очікують зовсім скоро.
Зелені з тріском прогрАють місцеві вибори і тоді почнеться боротьба за фінанси та їх розподіл між центральною владою та ОТГ на місцях. Ми вже бачимо, що масове не цільове використання СОVIDних грошей відбувається без жодного спротиву. А народ терпить і за все платить із власної кишені...
Всі "ужимаються". А далі іде ефект мультиплікатора.
Франківськ готується з понеділка відкрити школи та вузи перебуваючи у червоній зоні. Маски на вулицях не носять, але в магазинах вони обов'язкові так само як і обмежена кількість людей у магазинах. Ніхто не протестує. Люди починають привикати.
Долар торгується в межах 26,65-27,80. Вчора маржа була майже 20 копійок. Сьогодні трохи звузили. Погода чудова. Хоча Осінь вже відчувається. В Чорному лісі біля Франківськ грибів не має, як на цю пору року.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:32
Ні, але для зручності, можна відштовхуватись від цієї округленої циферки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Зараз переглядають цей форум: Patrick, Trustobmen, VALONI, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|