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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6342634363446345>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:28

  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:43

Модератори є на форумі?)))

Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
1) Майже ніяк
2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:58

  bolex написав:
  vitaliian написав:20 лет назад я зарабатывал 150$ и мне их хватало снимать комнату, содержать машину, покупать модную одежду (не в секонде), на столовскую еду, и еще что-то оставалось на спиртное по выходным.


На $150 і зараз можно знімати конуру у хрущобах, їсти у ригалівках та їздити на 20-річній таратайці.

Про модний одяг - розважило. Мабуть вдягалися виключно в louisvuitton, nike. та gucci.

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/250.html
машина не входить в кошторис
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:02

  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?


Эдик, Здравствуйте !
Не психуйте !

Я сам не приверженец остаться в гривне , но сейчас надо аккуратно .
Вчера ПУМб по 27.75 хватал , сегодня по 27 . 50 еле соглашается .

Не спешите , все впереди , про 27,40 сомневаюсь , а вот 27.50 ...

Зелень же знаете какая вредная , откупленная не по тому курсу , как гнойный уретрит.....

Все будет хорошо .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
1) Майже ніяк
2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00


А що, вже взяли 28? Може я щось пропустив
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:17

  Moneta написав:я уже давно пишу, что ежемесячный рост денежной массы по ~3% при нулевой инфляции приводит к тому что мы видели в 2015г. Это бомба с кратной просадкой.


Давно пишешь, а думать не любишь. :?
Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют? Может они не дураки и всё синхронно? :roll: Что тогда с предполагаемой кратной просадкой? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:20

Долярчик
Что-то давно скринов депозитов не было,что случилось,с вами всё хорошо?

Может и настало время для коррекции по паре доллар гривна,тем более в миру доллар пошёл в наступление,обычно у нас всё в противоходе,выходит пора гривне пару десятков копеек отыграть.

Хотя я лично сомневаюсь,что это верная гипотеза)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:21

  Faceless написав:
Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
1) Майже ніяк
2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00


А що, вже взяли 28? Може я щось пропустив


Влиятельный человек ,все таки ответили ......))))))
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:25

  sailed написав:
  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.

Не думаю, що ремені безпеки потрібно пристібати. Ми вже мали змогу пересвідчитись, що різкі коливання валют - не вигідні нікому. Ні державі, ні пересічному ні експортерам ні імпортерам. А от плавна девальвація на даному етапі та в даний час не є чимось таким, що вимагає протидій. Під плавною, я розумію девальвацію до 3-5% у проміжку 6-8 тижнів. Таким чином якщо не буде форс-мажорів, то вище 29,0-29,5 грн/дол до нового року не повинно бути.
Інше питання, що на мою суб'єктивну точку зору, ми ще не торкнулись дна у діловій активності та стані справ у державних фінансах. А відповідно не можемо усвідомити всіх факторів які нас очікують зовсім скоро.
Зелені з тріском прогрАють місцеві вибори і тоді почнеться боротьба за фінанси та їх розподіл між центральною владою та ОТГ на місцях. Ми вже бачимо, що масове не цільове використання СОVIDних грошей відбувається без жодного спротиву. А народ терпить і за все платить із власної кишені...
Всі "ужимаються". А далі іде ефект мультиплікатора.
Франківськ готується з понеділка відкрити школи та вузи перебуваючи у червоній зоні. Маски на вулицях не носять, але в магазинах вони обов'язкові так само як і обмежена кількість людей у магазинах. Ніхто не протестує. Люди починають привикати.
Долар торгується в межах 26,65-27,80. Вчора маржа була майже 20 копійок. Сьогодні трохи звузили. Погода чудова. Хоча Осінь вже відчувається. В Чорному лісі біля Франківськ грибів не має, як на цю пору року.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:32

  Faceless написав:
Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
1) Майже ніяк
2) Зросте більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00
3) Впаде більше, ніж на 1 гривню відносно курсу 28,00


А що, вже взяли 28? Може я щось пропустив

Ні, але для зручності, можна відштовхуватись від цієї округленої циферки :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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