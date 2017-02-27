Додано: Вів 08 вер, 2020 14:25

sailed написав: eduard_k написав: Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет? Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни. Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.

Не думаю, що ремені безпеки потрібно пристібати. Ми вже мали змогу пересвідчитись, що різкі коливання валют - не вигідні нікому. Ні державі, ні пересічному ні експортерам ні імпортерам. А отна даному етапі та в даний час не є чимось таким, що вимагає протидій. Під плавною, я розумію девальвацію до 3-5% у проміжку 6-8 тижнів. Таким чином якщо, то вище 29,0-29,5 грн/дол до нового року не повинно бути.Інше питання, що на мою суб'єктивну точку зору, ми ще не торкнулись дна у діловій активності та стані справ у державних фінансах. А відповідно не можемо усвідомити всіх факторів які нас очікують зовсім скоро.Зелені з тріском прогрАють місцеві вибори і тоді почнеться боротьба за фінанси та їх розподіл між центральною владою та ОТГ на місцях. Ми вже бачимо, що масове не цільове використання СОVIDних грошей відбувається без жодного спротиву. А народ терпить і за все платить із власної кишені...Всі "ужимаються". А далі іде ефект мультиплікатора.Франківськ готується з понеділка відкрити школи та вузи перебуваючи у червоній зоні. Маски на вулицях не носять, але в магазинах вони обов'язкові так само як і обмежена кількість людей у магазинах. Ніхто не протестує. Люди починають привикати.. Погода чудова. Хоча Осінь вже відчувається. В Чорному лісі біля Франківськ грибів не має, як на цю пору року.