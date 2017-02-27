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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:32
Scorpion1 написав:
Коллеги по курсообразованию и валютным ОВГЗ,
для того что бы исключить влияние последнего на курс,
может стоить Минфину не продавать долар и выкупать потом,
а сделать кредит в грн от НБУ под залог этих долларов.
Доллары лежат на корсчете как резерв, валютных рисков для страны нет.
И влияние долларовой массы при размещении ОВГЗ нивелируется.
свопи?
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flyman
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:35
Долярчик написав:
Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
Гривна скорее отреагирует на те выборы, которые в листопаді, а не на те, которые в жовтні. С какой стати гривну должна разволновать движуха на уровне наших сильрад?
Валюты дрожат перед глобальными вызовами. А они в ноябре. Завершается столетний виток истории. Начнется новая индустриализация и НЕП. Теперь уже в США. Снова вернемся к золотому стандарту. Диалектика. Закон развития по спирали. Гегель. Капитан Либо.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:37
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:39
Libo написав: Долярчик написав:
Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
Гривна скорее отреагирует на те выборы, которые в листопаді, а не на те, которые в жовтні. С какой стати гривну должна разволновать движуха на уровне наших сильрад?
Валюты дрожат перед глобальными вызовами. А они в ноябре. Завершается столетний виток истории. Начнется новая индустриализация и НЕП. Теперь уже в США. Снова вернемся к золотому стандарту. Диалектика. Закон развития по спирали. Гегель. Капитан Либо.
Капитан Либо, ювелирку тоже менять на манеты и слитки или так сойдет?
З.Ы. Если по спирали то в цене снова будут стада скота и земля?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:44
Investor_33 написав:
Капитан Либо, ювелирку тоже менять на манеты и слитки или так сойдет?
Пойдет все золотосодержащее. Менять одно на другое - лишние transaction costs.
А если покупать новое, то лучше монеты. Только не ваши дурацкие знаки зодиака и рыбки, а Архистратиги, николаевские, сеятели, иглы, крюгеранды, песо и т.д.
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Libo
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:51
Investor_33 написав:
Если по спирали то в цене снова будут стада скота и земля?
Угу. Вот доедите, что вырастили и произвели до чумы, и стадо скота будет стоить больше, чем ваши разные облака и стрелялки в компе.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:55
flyman написав: Scorpion1 написав:
Коллеги по курсообразованию и валютным ОВГЗ,
для того что бы исключить влияние последнего на курс,
может стоить Минфину не продавать долар и выкупать потом,
а сделать кредит в грн от НБУ под залог этих долларов.
Доллары лежат на корсчете как резерв, валютных рисков для страны нет.
И влияние долларовой массы при размещении ОВГЗ нивелируется.
свопи?
можливо
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Scorpion1
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:00
Libo написав:
Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют?
напечатанная гривна через бюджет сразу оседает в карманах монополистов, а напечатанный доллар к нам каким боком? пока не вырастет экспорт, или заработки заробитчан или нам не дадут кредит мы его (напечатанный доллар) не увидим.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:25
eduard_k написав:
Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?
Откат будет по-любому, но сначала будет 28.50, потом 26.80 и к Новому году резко на 30. Перед походом на север нужно высадить пассажиров. Но это только если МВФ не приедет.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:28
Заметил конец Августа и в начале Сентября всегда происходит рост. Потом откат в конце сентября - октярбь. Сейчас думаю не стоит спешить покупать зеленый.
Life is good.
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