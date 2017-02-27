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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6342634363446345

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:32

  Scorpion1 написав:Коллеги по курсообразованию и валютным ОВГЗ,
для того что бы исключить влияние последнего на курс,
может стоить Минфину не продавать долар и выкупать потом,
а сделать кредит в грн от НБУ под залог этих долларов.
Доллары лежат на корсчете как резерв, валютных рисков для страны нет.
И влияние долларовой массы при размещении ОВГЗ нивелируется.

свопи?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:35

  Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?


Гривна скорее отреагирует на те выборы, которые в листопаді, а не на те, которые в жовтні. С какой стати гривну должна разволновать движуха на уровне наших сильрад? :roll: Валюты дрожат перед глобальными вызовами. А они в ноябре. Завершается столетний виток истории. Начнется новая индустриализация и НЕП. Теперь уже в США. Снова вернемся к золотому стандарту. Диалектика. Закон развития по спирали. Гегель. Капитан Либо. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

80/85 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:39

  Libo написав:
  Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?


Гривна скорее отреагирует на те выборы, которые в листопаді, а не на те, которые в жовтні. С какой стати гривну должна разволновать движуха на уровне наших сильрад? :roll: Валюты дрожат перед глобальными вызовами. А они в ноябре. Завершается столетний виток истории. Начнется новая индустриализация и НЕП. Теперь уже в США. Снова вернемся к золотому стандарту. Диалектика. Закон развития по спирали. Гегель. Капитан Либо. 8)

Капитан Либо, ювелирку тоже менять на манеты и слитки или так сойдет?
З.Ы. Если по спирали то в цене снова будут стада скота и земля?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:44

  Investor_33 написав:Капитан Либо, ювелирку тоже менять на манеты и слитки или так сойдет?


Пойдет все золотосодержащее. Менять одно на другое - лишние transaction costs.
А если покупать новое, то лучше монеты. Только не ваши дурацкие знаки зодиака и рыбки, а Архистратиги, николаевские, сеятели, иглы, крюгеранды, песо и т.д. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:51

  Investor_33 написав: Если по спирали то в цене снова будут стада скота и земля?


Угу. Вот доедите, что вырастили и произвели до чумы, и стадо скота будет стоить больше, чем ваши разные облака и стрелялки в компе. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:55

  flyman написав:
  Scorpion1 написав:Коллеги по курсообразованию и валютным ОВГЗ,
для того что бы исключить влияние последнего на курс,
может стоить Минфину не продавать долар и выкупать потом,
а сделать кредит в грн от НБУ под залог этих долларов.
Доллары лежат на корсчете как резерв, валютных рисков для страны нет.
И влияние долларовой массы при размещении ОВГЗ нивелируется.

свопи?

можливо
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют?
напечатанная гривна через бюджет сразу оседает в карманах монополистов, а напечатанный доллар к нам каким боком? пока не вырастет экспорт, или заработки заробитчан или нам не дадут кредит мы его (напечатанный доллар) не увидим.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:25

  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Откат будет по-любому, но сначала будет 28.50, потом 26.80 и к Новому году резко на 30. Перед походом на север нужно высадить пассажиров. Но это только если МВФ не приедет.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:28

Заметил конец Августа и в начале Сентября всегда происходит рост. Потом откат в конце сентября - октярбь. Сейчас думаю не стоит спешить покупать зеленый.
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